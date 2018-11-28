Начались строительно-монтажные работы в пожарном депо Южного города
28 ноября 2018 16:33
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Заказчиком работ является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Государственный контракт на выполнение СМР был заключен с подрядной организацией ООО «Древо. Строительство». Работы начались в ноябре 2018 года, а завершиться должны в декабре 2019-го.
Площадь участка — 8507 кв. м, площадь застройки – 1074 кв. м, здание одноэтажное. Пожарное депо будет обеспечивать защиту населения и материальных ценностей общества от огня и других стихийных бедствий.
На территории пожарного депо предусмотрено: строительство здания пожарного депо на два въезда; устройство металлического подземного резервуара объемом 50 м3; строительство штурмовой башни с двумя беговыми дорожками; устройство площадки для временной парковки автомобилей; устройство площадки под контейнеры для мусора; прокладка инженерных сетей; шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП); устройство ограждения; благоустройство прилегающей территории.
Само здание пожарного депо представляет собой одноэтажное строение прямоугольной формы. Высота помещений переменная: пост мойки и пожарной техники – 4,58 м, раздевалки – 3,38 м, административные помещения – 3,0 м до подвесного потолка. Здание каркасной конструктивной системы. Оно включает гараж пожарных автомобилей на 4 места, совмещенный с постом мойки, постом технического обслуживания, складские и технические, административно-бытовые помещения, вестибюль.
Тренажер «Учебно-тренировочная башня» имеет прямоугольную форму, его высота — от 13,28 до 14,14 м. Это каркасное сооружение (без стен) cо стационарной лестницей, предназначенное для проведения тренировок личного состава и свободно стоящее вне здания.
На данный момент выполнены работы по срезке плодородного слоя, отрывке котлованов под фундаменты здания, штурмовой башни, водопроводной камеры ВК. Ведутся работы по устройству железобетонных фундаментов, штурмовой башни, водопроводной камеры ВК3, работы по вертикальной планировке участка. Завершаются работы по устройству наружного водопровода (70%), наружных электрических сетей (95%), приступили к работам по наружным сетям канализации.
До конца текущего года будут вестись общестроительные работы, прокладываться наружные инженерные сети, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
28 ноября 2018 16:33
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