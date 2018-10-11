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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На зимнее содержание автодорог у стадиона «Самара Арена» минтранс СО потратит более 40 млн рублей

11 октября 2018 21:26
73
Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется зимним содержанием автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения вблизи стадиона «Самара Арена», сообщает kommersant.ru со ссылкой на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет около 40,7 млн руб. Прием заявок  - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября.

Подрядчик будет вывозить снег, отвечать за содержание подземных пешеходных переходов, светофоров и линий электроосвещения, а также оплачивать электроосвещение, 11 дорог, включая ул. Второй проезд, а также с Шестого по 11-й проезды, ул. Арена 2018, ул. Дальняя и ул. Первая и Вторая Стадионная. 
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Комментарии



Благоустройство региона
11 октября 2018  21:26
Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября.
На зимнее содержание автодорог у стадиона «Самара Арена» минтранс СО потратит более 40 млн рублей
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