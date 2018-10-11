На зимнее содержание автодорог у стадиона «Самара Арена» минтранс СО потратит более 40 млн рублей

73

Стартовая цена контракта составляет около 40,7 млн руб. Прием заявок - до 26 октября. Электронный аукцион состоится 1 ноября.Подрядчик будет вывозить снег, отвечать за содержание подземных пешеходных переходов, светофоров и линий электроосвещения, а также оплачивать электроосвещение, 11 дорог, включая ул. Второй проезд, а также с Шестого по 11-й проезды, ул. Арена 2018, ул. Дальняя и ул. Первая и Вторая Стадионная.