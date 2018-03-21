На улице Солнечной на пересечении с 5 просекой будут установлены светофоры
21 марта 2018 16:40
108
Техническое задание уже подготовлено и ожидает реализации в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.
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