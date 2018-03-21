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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На улице Солнечной на пересечении с 5 просекой будут установлены светофоры

21 марта 2018 16:40
108
Также в этом месте будет организован регулируемый пешеходный переход.
Как стало известно из заявления представителей департамента транспорта Самары, на улице Солнечной на пересечении с 5 просекой будут установлены светофоры. Также в этом месте будет организован регулируемый пешеходный переход. Отмечается, что здесь планируется организовать полноценный Т-образный перекресток, передает samarskie-voditeli.ru.

Техническое задание уже подготовлено и ожидает реализации в департаменте городского хозяйства и экологии Самары. 
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Комментарии



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