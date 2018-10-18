На улице Красных Коммунаров срезали недавно уложенный асфальт
18 октября 2018 20:35
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Как стало известно из сообщения департамента городского хозяйства и экологии, подрядчик некачественно выполнил ремонт дорог и теперь переделывает работу за свой счет.
Сейчас рабочие снимают слой асфальта. Сроки выполнения работ не уточняются, передает samarskie-voditeli.ru.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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