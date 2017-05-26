На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт

113

Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.Протяженность четырехполосной Арены-2018 составит 2,6 км. В составе проекта также предусмотрено строительство тротуаров, велодорожек и двух подземных пешеходных переходов.Строительство Арены-2018 было начато в августе 2016 года. По словам главного инженера компании-подрядчика Андрея Солдатова, работы ведутся в соответствии с графиком.«На сегодняшний день на 95% выполнены работы по устройству земляного полотна, на 50% строительство щебеночного основания. В первой декаде июня мы планируем приступить к устройству асфальтобетонного покрытия. Проектом также предусмотрено строительство сетей ливневой канализации с дождеприемниками. Эти работы выполнены на 90%. Также ведутся работы по переустройству кабелей связи и газопровода высокого давления», - рассказал он.Кроме того, примерно на 60% готовы два подземных пешеходных перехода, которые предусмотрены в составе автодороги. «Мы начали их строительство осенью, чтобы к дорожному сезону обеспечить доступ к дорожной части, - говорит директор ООО НПО «Авангард» Руслан Каримов – Сейчас в рамках строительства переходов ведутся работы по строительству пандусов для маломобильных граждан».По пешеходным переходам предусмотрен проезд на велосипедах. В настоящее время устраиваются соответствующие съезды и отведено место для велодорожки.Всего на объекте в настоящее время работает 60 человек и 38 единиц техники. Для строительства дороги заготовлено 100 тысяч кубов песка, 60 тыс. тонн щебня и 28 тыс. тонн асфальта разных марок.Завершение строительства автодороги – ноябрь 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.Фото из открытых источников