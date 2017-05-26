Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Октябрьске самарчанка обокрала своего сожителя и его мать
В ходе проверки стало известно, что владелец оставленного сотового телефона и банковской карты знаком оперативникам.
В Самаре мужчина, пока грабил девушку, потерял телефон и банковскую карту
В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта
В связи с ремонтом теплосетей в центре Самары временно ограничат движение транспорта
В гала-концерте принимают участие лучшие коллективы ветеранских хоров, народных хоров русской песни, фольклорные ансамбли, солисты, жители региона в возрасте от 4 до 90 лет.
В Самарской филармонии состоится гала-концерт «Расцвела под окошком белоснежная вишня»
В пилотажной группе пять вертолетов, четыре – МИ-2 и МИ-8. Вертолетчики на своих машинах выполнят пролет с флагами России, Вооруженных Сил РФ, движения «Юнармия» и ЦСКА. Также с вертолетов будет произведено показательное десантирование парашютистов.
Пилотажная группа ЦСКА/Самара примет участие в показательных выступлениях на слете «Юнармии» в Москве
Соответствующее решение было принято сегодня Ученым советом СамГТУ.
В Самаре ликвидируют АСИ. Структурные подразделения АСИ получат больше полномочий
26 мая 2017 года в Казани премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев провел заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.
Михаил Бабич принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.
На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт
сегодня  Пятница, 26 мая, 19:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/05:
USD 56.07
-0.2
EUR 63.01
0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт

26 мая 2017 15:49
113
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.
26 мая представители подрядной организации ООО НПО «Авангард», ведущей строительство улицы Арена-2018, в рамках пресс-тура рассказали о ходе проведения работ.

Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.

Протяженность четырехполосной Арены-2018 составит 2,6 км. В составе проекта также предусмотрено строительство тротуаров, велодорожек и двух подземных пешеходных переходов.

Строительство Арены-2018 было начато в августе 2016 года. По словам главного инженера компании-подрядчика Андрея Солдатова, работы ведутся в соответствии с графиком.

«На сегодняшний день на 95% выполнены работы по устройству земляного полотна, на 50% строительство щебеночного основания. В первой декаде июня мы планируем приступить к устройству асфальтобетонного покрытия. Проектом также предусмотрено строительство сетей ливневой канализации с дождеприемниками. Эти работы выполнены на 90%. Также ведутся работы по переустройству кабелей связи и газопровода высокого давления», - рассказал он.

Кроме того, примерно на 60% готовы два подземных пешеходных перехода, которые предусмотрены в составе автодороги. «Мы начали их строительство осенью, чтобы к дорожному сезону обеспечить доступ к дорожной части, - говорит директор ООО НПО «Авангард» Руслан Каримов – Сейчас в рамках строительства переходов ведутся работы по строительству пандусов для маломобильных граждан».

По пешеходным переходам предусмотрен проезд на велосипедах. В настоящее время устраиваются соответствующие съезды и отведено место для велодорожки.

Всего на объекте в настоящее время работает 60 человек и 38 единиц техники. Для строительства дороги заготовлено 100 тысяч кубов песка, 60 тыс. тонн щебня и 28 тыс. тонн асфальта разных марок.

Завершение строительства автодороги – ноябрь 2017 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 мая 2017  15:49
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону автодорога будет соединена со строящейся улицей Дальняя.
На улице Арена-2018 планируют в июне начать укладывать асфальт
Автомобильная дорога входит в основной маршрут следования клиентских групп Чемпионата и соединит Волжское шоссе и улицу Демократическую. Для проезда к стадиону... Благоустройство региона
112
26 мая 2017  13:18
Территорию возле «Самара Арены» благоустроит подрядчик строительства «Алабинской» за 25,8 млн рублей
Территорию возле «Самара Арены» благоустроит подрядчик строительства «Алабинской» за 25,8 млн рублей
Работы должны стартовать в июне. Благоустройство региона
128
26 мая 2017  12:11
В Ленинском районе Самары уберут незаконные гаражи
В Ленинском районе Самары уберут незаконные гаражи
Под снос намечены 19 объектов. Благоустройство региона
137
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8483
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7110
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5486
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
60
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
50
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
42
Весь список
ЖКХ
26 мая 2017  10:18
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
В Самаре продолжают устранять аварию на водоводе в Красноглинском районе
Работы планируется завершить во второй половине дня. ЖКХ
335
25 мая 2017  19:07
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.
В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей
На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 12 человек, 7 ед. техники.  ЖКХ
982
25 мая 2017  12:00
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
На пр. Кирова в Самаре из-за коммунальной аварии затопило двор
Машины оказались по капот в воде. ЖКХ
339
Весь список

Экология
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
266
25 мая 2017  12:38
"Разлив мазута" на Безымянской ТЭЦ в Самаре был устранен на "хорошо"
На объекте прошли учения. Экология
167
23 мая 2017  11:20
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
В Самарской области состоится слет юных лесоводов «Друзья леса»
Победители и призеры будут представлять Самарскую область на Межрегиональном слете школьных лесничеств ПФО. Экология
184
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
909
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
647
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1335
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1449
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1630
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2921
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1542
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1196
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
730
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1094
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2362
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3360
Весь список

Мероприятия
В парке Гагарина ветераны "Крыльев Советов" сыграют со сборной СМИ во время Фестиваля Прессы
Сбербанк приглашает на «Зеленый марафон»
Медики проведут профилактические акции в парке Гагарина в Самаре
Весь список
Популярное
за сегодня

Выпускники Самары станцевали вальс на набережной

1006

В Самаре без воды остались 72905 жителей Кировского района, среди них 12245 детей

550

В Самаре ликвидируют АСИ. Структурные подразделения АСИ получат больше полномочий

513
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6880

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4600

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2534
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Демчук Галина Александровна

Симатова Валентина Николаевна

Кузнецова Ольга Викторовна

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда