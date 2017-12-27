На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей
27 декабря 2017 12:30
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Объявлены торги на содержание монументальных сооружений, расположенных на территории Самары. Около 2,8 млн рублей планируют направить на уход за памятниками в течение 2018 года - их периодическую помывку, уборку возле них мусора и снега.
Речь идет о 34 памятниках в разных частях города, на площадях, улицах и набережной: Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженникам тыла, православным святым, Куйбышеву на площади им. Куйбышева и др., пишет Самру.ру.
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