Я нашел ошибку
Главные новости: 
Полицейский получил черепно-мозговую травму, включающую в себя сотрясение головного мозга и рану лобной области, повлекшую легкий вред здоровью.
Самарец, который выстрелил с балкона в голову полицейскому, отправится в колонию
Глава региона Дмитрий Азаров на ноябрьском расширенном заседании поставил задачу найти решения для долгостроев в максимально короткие сроки.
Обманутые дольщики получили ключи от своих квартир на Тухачевского,10
Им стал ООО Мясокомбинат «Лада».
Подписано соглашение с очередным резидентом ТОР «Тольятти»
График предоставления отдельных социальных выплат в новогодние и праздничные дни
График предоставления отдельных социальных выплат в новогодние и праздничные дни
На период праздников будут сформированы аварийные бригады по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и других отраслей, которые в случае возникновения непредвиденных ситуаций будут решать вопросы в экстренном порядке.
Елена Лапушкина приняла участие в совещании по обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники
Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем спасателя Российской Федерации
Поздравление врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с Днем спасателя Российской Федерации
Посетители зимнего фестиваля в мультимедийном парке «Россия – Моя история» смогут увидеть и основную экспозицию комплекса, где представлены все события становления и развития нашей страны с древнейших времен до наших дней.
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
Обстоятельства ЧП устанавливаются.
В Самаре разбилась женщина, упавшая с седьмого этажа
сегодня  Среда, 27 декабря, 21:45
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/12:
USD 57.73
-0.47
EUR 68.54
-0.55
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей

27 декабря 2017 12:30
129
На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей Речь идет о 34 памятниках в разных частях города.
Речь идет о 34 памятниках в разных частях города.

Объявлены торги на содержание монументальных сооружений, расположенных на территории Самары. Около 2,8 млн рублей планируют направить на уход за памятниками в течение 2018 года - их периодическую помывку, уборку возле них мусора и снега.

Речь идет о 34 памятниках в разных частях города, на площадях, улицах и набережной: Маяковскому, Ленину, Чапаеву, Кирову, Кузнецову, несовершеннолетним труженникам тыла, православным святым, Куйбышеву на площади им. Куйбышева и др., пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
27 декабря 2017  14:46
Ежедневно в жилфонде
В праздничные дни УК «ЖКС» продолжит ежедневную уборку снега из дворов
Ежедневно в жилфонде "ЖКС" очищается от снега и сосулек около 70 крыш. С первого снегопада и до сегодняшнего дня уже очищено более 100 тысяч квадратных... Благоустройство региона
135
27 декабря 2017  12:30
На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей Речь идет о 34 памятниках в разных частях города.
На уход за памятниками в Самаре направят 2,8 миллиона рублей
Речь идет о 34 памятниках в разных частях города. Благоустройство региона
128
25 декабря 2017  12:19
Улицу Луначарского в Самаре намерены открыть в 2018 году Там нужно доделать освещение, установить дорожные знаки.
Улицу Луначарского в Самаре намерены открыть в 2018 году
Там нужно доделать освещение, установить дорожные знаки. Благоустройство региона
231
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
390
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
208
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10679
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
485
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
227
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
400
Весь список
ЖКХ
27 декабря 2017  09:10
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм. ЖКХ
134
27 декабря 2017  01:20
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.
На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.  ЖКХ
459
26 декабря 2017  22:56
Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.
Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора
Специалисты на месте заверили Главу города, что работа теплосети в штатном режиме будет восстановлена к утру 27 декабря.   ЖКХ
565
Весь список

Экология
25 декабря 2017  13:52
Погода в Самарской области сильно потеплеет Временами обещают мокрый снег.
Погода в Самарской области сильно потеплеет
Временами обещают мокрый снег. Экология
799
21 декабря 2017  10:32
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах.
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области
В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах. Экология
247
20 декабря 2017  11:57
Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве
Между Росгидрометом и Правительством региона заключено соглашение о сотрудничестве
Соглашение позволит обеспечить функционирование и совершенствование государственной системы наблюдений за состоянием окружающей среды. Экология
266
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5915
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2171
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9110
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2770
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10835
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3163
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2785
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1745
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2137
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2033
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1693
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3328
Весь список

Мероприятия
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
В Самаре Росгвардия организовала праздничный утренник для детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей
Благотворительный футбольный матч: Самарские дети сыграют в футбол с командой Дедов Морозов
Весь список
Популярное
за сегодня

На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы

459

Самарцы рассказали о странных подарках на Новый год

423

Глава Самары Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий аварии на улице Стара-Загора

337
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4899

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1656
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда