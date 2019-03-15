На трассе М-5 «Урал» в Самарской области построят путепровод через железную дорогу

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Конструкция инженерного сооружения предусмотрена с раздельными пролётными строениями под каждое направление движения. Протяженность эстакады составит 405 погонных метров.Для бесперебойного движения на трассе вблизи н.п. Александровка будет построен освещенный подземный пешеходный тоннель общей протяженностью 71 погонный метр.В зоне жилой застройки вдоль дороги в качестве меры экологической безопасности установят шумозащитные экраны.К концу 2021 года участок автодороги М-5 «Урал» с 958 по 961 км доведут до параметров первой категории с проезжей частью общей шириной 15 м, 5-метровой разделительной полосой, осевым барьерным ограждением и линиями искусственного электроосвещения.В результате ликвидации пересечения федеральной дороги с железнодорожным переездом будет решена проблема транспортных заторов, которая обостряется во время дачного сезона, передает пресс-служба облправительства.