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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На телебашне на улице Советской Армии в Самаре появится подсветка в виде часов

3 ноября 2017 13:48
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На телебашне на улице Советской Армии в Самаре появится подсветка в виде часов Стоимость контракта составляет 7,1 млн рублей.
Стоимость контракта составляет 7,1 млн рублей.

В Самаре архитектурно-художественной подсветкой украсят телебашню, расположенную на улице Советской Армии, 205. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Высота телебашни составляет 191,5 метр. Подрядчик должен будет повесить на нее гирлянду, в которое не менее 4608 ламп, а также установить светодиодные трубки и прожекторы.

— Управление архитектурным освещением должно позволять программировать и отображать с помощью световых приборов различные динамические эффекты — изменение цвета разных участков архитектурной подсветки, визуализация различных образов — флаг России, световых часов, прогноза погоды, — говорится в техзадании.

Оплатит работы собственник телебашни — Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Стоимость контракта составляет 7,1 млн рублей. Выбрать победителя торгов планируют в середине ноября. Специалисты должны будут смонтировать подсветку в течение трех месяцев после подписания контракта, собщает 63.ру.



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