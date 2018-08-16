Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ближайшее время с молотка могут уйти 20 автомобилей Renault, собственник которых — «АЗР-Моторс»
В ближайшее время с молотка могут уйти 20 автомобилей Renault, собственник которых — «АЗР-Моторс»
Что стало причиной отставки Евгения Кришталя, пока неясно.
Евгений Кришталь уходит из «Парков Самары»
Очередному кредитору бывшего владельца банка «Солидарность» Алексея Титова грозит банкротство
Очередному кредитору бывшего владельца банка «Солидарность» Алексея Титова грозит банкротство
19 августа, в день проведения матча, будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
19 августа, в день проведения матча, будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
В четверг, 16 августа, врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин посетил Новокуйбышевск с инспекционным визитом.
Ремонт дорог в Новокуйбышевске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершится к 1 сентября
Приемка дворов, благоустраиваемых в Кировском районе Самары, начнется на следующей неделе.
Елена Лапушкина оценила темпы и качество работ по благоустройству дворовых территорий Кировского района
Все подразделения служб лесной охраны Самаркой области находятся в состоянии повышенной готовности, таковы погодные условия.
В лесах региона усилены меры противопожарной безопасности
Все выступления в этом году будут проходить на одной площадке у Грота. Вход на фестиваль свободный для всех желающих.
Фестиваль «Пластилиновый дождь-2018» откроется в Самаре 22 августа
сегодня  Четверг, 16 августа, 20:15
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/08:
USD 66.38
-0.37
EUR 75.23
-1
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На строительство дороги в Кошелев-проекте выделили 275 миллионов рублей

16 августа 2018 16:16
143
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года.
На продолжение строительства дороги А-18 в районе Кошелев-проект направлено 275 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Главное управление организации торгов Самарской области объявило тендер по выбору подрядчика для выполнения 1-6-го и 10-го этапов строительства. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 августа, а 7 сентября планируется подвести его итоги и выбрать победителя.

Финансирование ведется из бюджетов поселка Смышляевка, Самарской области, а также из федерального бюджета. Заказчиком работ выступает администрация Смышляевки. Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года.



Источник: http://rostender.info/news/2018081603 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
16 августа 2018  16:16
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года.
На строительство дороги в Кошелев-проекте выделили 275 миллионов рублей
Согласно техническому заданию, работы должны быть завершены 30 ноября 2018 года.  Благоустройство региона
142
16 августа 2018  12:55
Названо место установки памятника «Клену» в Самаре Он расположится на набережной под центральным входом Струковского сада.
Названо место установки памятника «Клену» в Самаре
Он расположится на набережной под центральным входом Струковского сада. Благоустройство региона
199
16 августа 2018  12:43
Мэрия Самары снова пытается реанимировать территорию на Четвертой просеке Земля ранее передавалась инвестору, но тот со своими обязательствами не справился.
Мэрия Самары снова пытается реанимировать территорию на Четвертой просеке
Земля ранее передавалась инвестору, но тот со своими обязательствами не справился. Благоустройство региона
155
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
1004
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
309
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
381
Весь список
Всё в Дом
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
757
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
300
3 мая 2018  18:47
Покупка кухни в Кишиневе
Покупка кухни в Кишиневе
 Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое.  Всё в Дом
277
Весь список
ЖКХ
16 августа 2018  13:48
Самарцев предостерегают от мошенников, предлагающих заменить счетчики Обращения от горожан с жалобами на различные компании поступают в «РКС-Самара» через все каналы связи.
Самарцев предостерегают от мошенников, предлагающих заменить счетчики
Обращения от горожан с жалобами на различные компании поступают в «РКС-Самара» через все каналы связи.  ЖКХ
133
14 августа 2018  17:15
8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника».
Нестандартный способ напоминания о коммунальных долгах
8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника».   ЖКХ
253
14 августа 2018  13:29
Военных коммунальщиков гонят из Рощинского
Военных коммунальщиков гонят из Рощинского
Компания Минобороны теряет право управлять жилыми домами в своем городке. ЖКХ
199
Весь список

Экология
16 августа 2018  09:25
До 30 сентября самарцев приглашают на Экомарафон Он состоится в МЕГЕ.
До 30 сентября самарцев приглашают на Экомарафон
Он состоится в МЕГЕ. Экология
167
15 августа 2018  13:21
Самарская епархия воюет со свинофермой
Самарская епархия воюет со свинофермой
Речь идет о вывозе отходов. Экология
211
15 августа 2018  10:17
В Новокуйбышевске обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности Самарской области
В Новокуйбышевске обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности Самарской области
Предпринимаемые усилия уже дают результат. Экология
194
Весь список


Видео
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
488
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1028
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
791
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1410
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1191
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
1223
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
592
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
420
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1790
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1796
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3446
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2560
Весь список

Мероприятия
Фестиваль «Пластилиновый дождь-2018» откроется в Самаре 22 августа
В эти выходные улица Куйбышева вновь станет пешеходной: жителей и гостей города ждет культурно-развлекательная программа
В Самаре состоялась областная конференция работников образования Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда