На строительство дороги на улице Губанова в муниципальном бюджете денег нет
19 января 2018 19:09
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Об этом стало известно из сообщения департамента градостроительства Самары. Речь идет о действующей программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения», рассчитанной на 2012-2018 года.
В сентябре 2017 года, действующий в то время глава города Олег Фурсов заявил, что между двумя главными магистралями города – Московским шоссе и улицей Ново-Садовой появится еще один поперечник. Речь шла об улице Губанова. Тогда сообщалось, что уже началась разработка проекта дороги.
Теперь стало известно, что точных сроков реализации этой идеи нет. Когда муниципальная программа будет продлена с 2019 года, тогда и станут известны сроки реализации данного проекта станут известны после продления муниципальной программы с 2019 года, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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Комментарии
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