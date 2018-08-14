На склоне возле Ботанического сада укладывают рулонный газон

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Склон у Ботанического сада находится в полосе отвода автомобильной дороги Московское шоссе. В 2015 году в рамках капитального ремонта шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова участок был укреплен посевом трав, как было предусмотрено проектом. В течение трех лет осадки на состояние склона не влияли, однако в июле и августе текущего года во время пиковых дождей склон размыло, несмотря на укрепление грунта георешеткой.Глава региона Дмитрий Азаров поручил Минтрансу оперативно разобраться и исправить сложившуюся ситуацию. В прошлую субботу подрядная организация ООО «Самаратрансстрой» выполнила работы по восстановлению дорожного и бордюрного камня, укладке грунта и георешетки, а 14 августа приступило к укладке рулонного газона.«Площадь восстановления - 230 квадратных метров. При укладке газон специально уплотняется катками, чтобы прижать к чернозему и выдавить оттуда оставшийся воздух. Затем в течение двух недель мы будем его ежедневно поливать, чтобы трава укрепилась и, таким образом, планируется предотвратить дальнейший размыв данного откоса», - сообщил директор филиала самарского ДЭУ ГКП «Асадо» Виктор Иванов.По словам руководителя управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Александра Данилова, в случае, если данная мера не поможет, будет приниматься решение о разработке проекта по дополнительному укреплению откоса. «За этим участком будем наблюдать, если в последующем будут повторяться подобные события, необходимо будет разработать проект со всеми необходимыми расчетами и предложить возможные решения, в том числе по бетонированиюданного откоса», - заявил он, передает пресс-служба облправительства.