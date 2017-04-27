На склоне площади Славы в Самаре высадят клумбы из цветов: "солнышко", флаг РФ и флаг Самарской области

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Начальная стоимость объявленного аукциона – 4,694 млн рублей.Площадь под будущий цветник – 381,74 кв. м. На этом участке исполнителю надо посадить разноцветные петуньи, тагетесы, цинерарии, пеларгонии и канны. Из цветов сделают рисунки флагов Российской Федерации и Самарской области, а также "солнышка».«Газон в течение всего вегетационного периода должен представлять низкий, густой, равномерно сомкнутый травостой с одноцветной сочной зеленой окраской, - говорится в техзадании. - Не допускается наличие поникшего вида, наличие проплешин».