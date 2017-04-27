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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На склоне площади Славы в Самаре высадят клумбы из цветов: "солнышко", флаг РФ и флаг Самарской области

27 апреля 2017 14:58
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Площадь под будущий цветник – 381,74 кв. м. На этом участке исполнителю надо посадить разноцветные петуньи, тагетесы, цинерарии, пеларгонии и канны.
ГКУ Самарской области "Служба эксплуатации зданий и сооружений" планирует 25 мая выбрать подрядчика, который в течение месяца обустроит газон и цветники на склоне площади Славы в Самаре, а потом будет за ними ухаживать. «Срок выполнения уходных услуг» - 31 октября, сообщает samara.ru.

Начальная стоимость объявленного аукциона – 4,694 млн рублей.

Площадь под будущий цветник – 381,74 кв. м. На этом участке исполнителю надо посадить разноцветные петуньи, тагетесы, цинерарии, пеларгонии и канны. Из цветов сделают рисунки флагов Российской Федерации и Самарской области, а также "солнышка».

«Газон в течение всего вегетационного периода должен представлять низкий, густой, равномерно сомкнутый травостой с одноцветной сочной зеленой окраской, - говорится в техзадании. - Не допускается наличие поникшего вида, наличие проплешин».


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Комментарии



Благоустройство региона
27 апреля 2017  14:58
Площадь под будущий цветник – 381,74 кв. м. На этом участке исполнителю надо посадить разноцветные петуньи, тагетесы, цинерарии, пеларгонии и канны.
На склоне площади Славы в Самаре высадят клумбы из цветов: "солнышко", флаг РФ и флаг Самарской области
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