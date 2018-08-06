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На сегодняшний день строительная готовность всех сооружений Фрунзенского моста составляет более 50%

6 августа 2018 16:58
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Только на строительстве пролетного строения, не считая других объектов мостового перехода, работают 220 человек.
Возведение Фрунзенского мостового перехода ведется по графику, сообщает Волга Ньюс со ссылкой на подрядную организацию "Стройтрансгаз".

На сегодняшний день строительная готовность всех сооружений мостового перехода составляет более 50%.

Накануне в Москве состоялась встреча главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом, где обсуждались важнейшие для региона инфраструктурные проекты. На совещании обсуждались текущие вопросы, связанные со строительством мостового перехода "Фрунзенский", который имеет огромное значение как для Самары, так и для всего юга области. Достигнута договоренность об увеличении финансирования в размере, превышающем 1 млрд рублей. Благодаря этому появляется возможность закончить строительство моста уже в 2019 году.

"Решение о дополнительном финансировании из федерального бюджета мы восприняли с большим позитивом, — подчеркнул эксперт группы управления строительством проекта "Фрунзенский мост" Руслан Мансумов. — Мы будем следовать утвержденному графику и не сбавлять темпов строительства".

Как рассказал мостостроитель, на сегодняшний день построены все опоры моста через реку Самара, на их возведение потребовалось порядка 25 тыс. кубометров бетона. Смонтировано более 80% пролетного строения. На левом берегу возведен мост через озеро Банное, а также путепровод в районе ул. Шоссейной. Здесь ведутся работы по переустройству инженерных сетей. Отсыпано более 700 тыс. куб. м песка в тело насыпи основного хода строящейся автомобильной дороги. На правом берегу идет строительство съезда — возводятся буронабивные сваи и подпорные стены.

В настоящее время производится укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения десятого этапа надвижки. На данном этапе будет смонтировано 629 т металла и пристыковано к ранее надвинутой части пролета, общим весом 7465 тонн. По итогам укрупнительной сборки металлоконструкция пролетного строения длиной 610 метров будет надвинута еще на 71 метр в сторону правого берега. Десятый этап надвижки планируется начать в середине августа. Все 11 этапов завершатся в сентябре, после чего центральный сегмент займет проектное положение.

Как рассказал старший прораб Георгий Сазонов, только на строительстве пролетного строения, не считая других объектов мостового перехода, работают 220 человек.

"Рабочие на объекте трудятся вахтовым методом в две смены по 110 человек в каждой смене". — сообщил прораб. 
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Комментарии



Благоустройство региона
6 августа 2018  16:58
Только на строительстве пролетного строения, не считая других объектов мостового перехода, работают 220 человек.
На сегодняшний день строительная готовность всех сооружений Фрунзенского моста составляет более 50%
Только на строительстве пролетного строения, не считая других объектов мостового перехода, работают 220 человек.  Благоустройство региона
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