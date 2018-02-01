На ремонт дорог в Самарско-Тольяттинской агломерации направят 3,6 млрд. рублей
1 февраля 2018 14:13
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В 2018 году планируется отремонтировать 79 автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью 143,7 км, расположенных на территории агломерации. На эти цели в этом году будет выделено 3 млрд. 623 млн. рублей, из которых 1 млрд. 565 млн. рублей – из федерального бюджета, 2 млрд. 58 млн. рублей – из областного бюджета.
В Самарско-Тольяттинскую агломерацию входят городские округа Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск общей численностью населения более 2 млн. 180 тыс. человек. Каждому из городов в рамках проекта выделены средства на ремонт автодорог с наиболее высокой степенью износа.
В текущем году Самаре планируется ремонт 40 участков автомобильных дорог общей протяженностью 44,3 км. В числе наиболее значимых объектов – улица Ново-Вокзальная на участке от улицы Ново-Садовой до улицы Вольской и Новокуйбышевское шоссе на участке от улицы Уральской до улицы Пугачевский тракт.
Семь участков автодорог протяженностью 13,3 км отремонтируют в городском округе Тольятти, в том числе улицы Ленина и Максима Горького в Центральном районе, Ленинский проспект и улица Свердлова и Автозаводском районе. Также предусмотрен ремонт 12-ти автодорог в Новокуйбышевске, 8-ми дорог в городе Кинель, 4-х дорог в Жигулевске и 2-х дорог в Чапаевске.
Также в 2018 году будет проведен ремонт 6-ти участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью 68,4 км. Среди них завершение капитального ремонта Красноглинского шоссе в Самаре (7,5 км), подъезда к Новокуйбышевску (7,5 км), подъезда к Чапаевску
(3,2 км), а также комплексный ремонт участков автодорог Тольятти-Узюково-Димитровград (8 км), Самара-Бугуруслан на участке (27,7 км), Обводной города Самары (12 км).
В городах агломерации на всех этапах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» привлекается общественность, в том числе для обсуждения планов по ремонту дорог. Так, планирующиеся к ремонту дороги в Самаре, заняли лидирующие позиции в рейтинге так называемой Карты «убитых дорог», составленном активистами ОНФ на основании голосования граждан. Таким образом, активные самарцы, участвующие в голосовании по интерактивной карте, приняли участие в формировании плана работ по ремонту улично-дорожной сети Самары на 2018 год. На основании данной карты в план работ на текущий год включено 10 объектов улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Благоустройство региона
1 февраля 2018 14:13
В Самарско-Тольяттинскую агломерацию входят городские округа Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и Жигулевск общей численностью населения... Благоустройство региона
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