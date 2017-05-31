Я нашел ошибку
Главные новости: 
73-летний сызранец откусил нос зятю
73-летний сызранец откусил нос зятю
Самарцы будут отдыхать с 10 по 12 июня включительно
Самарцы будут отдыхать с 10 по 12 июня включительно
Тренажер ранней вертикализациипредставили сегодня на поволжском форуме «Медицина. Фармация» в Самаре
Тренажер ранней вертикализациипредставили сегодня на поволжском форуме «Медицина. Фармация» в Самаре
В Самаре остоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Новокуйбышевске начал работу сервис Яндекс.Такси
В Новокуйбышевске начал работу сервис Яндекс.Такси
Самарский спортсмен завоевал медали чемпионата России по велоспорту среди лиц с ограничениями здоровья
Самарский спортсмен завоевал медали чемпионата России по велоспорту среди лиц с ограничениями здоровья
На сайте domnaru.ru добавлен новый фид в Автозагрузчик
На сайте domnaru.ru добавлен новый фид в Автозагрузчик
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
сегодня  Среда, 31 мая, 14:20
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/05:
USD 56.52
-0.19
EUR 62.95
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На ремонт Красноглинского шоссе в Самаре потратят более 1 млрд рублей

31 мая 2017 11:02
118
На ремонт Красноглинского шоссе в Самаре потратят более 1 млрд рублей
Сейчас идет поиск подрядчиков.

В Самаре ищут подрядчиков для ремонта Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Ремонт будет идти в два этапа. На первый из областного бюджета планируют выделить 618,3 млн рублей, на второй - 480 млн. Работы должны быть завершены в сентябре 2018 года.

На первом этапе приведут в порядок участок в 5,6 км, дорогу ждет уширение, переустройство коммуникаций, строительство тротуаров - на последних появятся тактильные плиты. Планируется установка новых дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, десяти остановочных павильонов для общественного транспорта.

На втором этапе подобные работы проведут на участке в 4,1 км, но там появятся восемь остановочных павильонов, пишет Самру.ру.

Ранее, напомним, были проведены торги по ремонту путепровода на Красноглинском шоссе. На него потратят 45,5 млн рублей из областного бюджета. Работы должны быть выполнены до середины августа 2018 года. Подрядчик - АО «Гипрострой-Самара», с ним уже заключен контракт.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
31 мая 2017  11:02
На ремонт Красноглинского шоссе в Самаре потратят более 1 млрд рублей
На ремонт Красноглинского шоссе в Самаре потратят более 1 млрд рублей
Сейчас идет поиск подрядчиков. Благоустройство региона
117
30 мая 2017  16:32
Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.
На городских пляжах Самары начали обновлять песок
Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.  Благоустройство региона
194
30 мая 2017  11:18
В Самаре пляжный сезон стартует с 15 июня
В Самаре пляжный сезон стартует с 15 июня
Пляж на IV очереди набережной не будект работать из-за реконструкции территории. Благоустройство региона
200
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
8528
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7129
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5496
Весь список
Всё в Дом
26 мая 2017  01:44
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В САМАРЕ МОЖНО КУПИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
 Интернет-магазин Postel-Samara.Ru предлагает посетителям широкий выбор спальных принадлежностей.  Всё в Дом
112
26 мая 2017  01:32
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
ПЛЕД: СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОЙСТВА
 Плед – вещь весьма универсальная. Ему найдется место в спальной, гостиной, детской, в машине, на пикнике и на даче. Он хорошо согревает, дарит домашний... Всё в Дом
95
25 мая 2017  14:50
Шкаф-купе в интернет магазине
Шкаф-купе в интернет магазине
 Мебель – это то, что должно быть в каждом доме. Для того, чтобы мебель была качественной и надёжной, её нужно правильно выбирать. Всё в Дом
63
Весь список
ЖКХ
31 мая 2017  13:02
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
УК предлагает самарцам погасить долги за жилищно-коммунальные услуги без пени
Предложение "Жилищно-коммунальной системы" действует до 30 июня. ЖКХ
76
30 мая 2017  14:17
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей.
Жителей Самарской области, оплачивающих тепло на счета «Т Плюс», приглашают поучаствовать в акции «К лету – пени тают»
Число потенциальных участников весенней акции «ЭнергосбыТ Плюс Самара» увеличилось на 10 тысяч семей.   ЖКХ
160
29 мая 2017  17:05
В городе будут отключать горячее водоснабжение.
Со 2 июня «ПТС» приступит к поэтапному ремонту четырех тепломагистралей Самарской ТЭЦ
В городе будут отключать  горячее водоснабжение.  ЖКХ
1077
Весь список

Экология
30 мая 2017  11:10
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В Самарской области начало июня теплом не порадует
В первый раз за последние 11 лет май показал среднемесячную температуру ниже нормы. Экология
780
29 мая 2017  10:04
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
В Самарской области в Алексеевском районе выпал снег
Пока синоптики не обещают тепла. Экология
1867
26 мая 2017  11:00
На выходных в самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
На выходных в Самарской области ожидают небольшие дожди, возможны грозы
В воскресенье снова похолодает. Экология
634
Весь список


Видео
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
288
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
1177
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
719
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1429
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1522
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1717
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1572
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1231
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
792
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1128
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2407
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3395
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится праздник, посвященный Дню защиты детей
В Самаре проходят профилактические мероприятия «Внимание — дети! Школьные каникулы»
Социальная акция Светопробег 31 мая приедет в Самару
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре пенсионера, у которого кончился лимит поездок, избил кондуктора и водитель, и задержала полиция

605

В Самарской области начало июня теплом не порадует

496

Самара входит в топ-5 городов для летних путешествий с детьми

278
за неделю

В Самаре похолодает и пройдут дожди

3594

Митинг пенсионеров в Самаре завершен (дополнено)

3106

Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

1963
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда