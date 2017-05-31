На ремонт Красноглинского шоссе в Самаре потратят более 1 млрд рублей
31 мая 2017 11:02
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В Самаре ищут подрядчиков для ремонта Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Ремонт будет идти в два этапа. На первый из областного бюджета планируют выделить 618,3 млн рублей, на второй - 480 млн. Работы должны быть завершены в сентябре 2018 года.
На первом этапе приведут в порядок участок в 5,6 км, дорогу ждет уширение, переустройство коммуникаций, строительство тротуаров - на последних появятся тактильные плиты. Планируется установка новых дорожных знаков, светофоров, пешеходных ограждений, десяти остановочных павильонов для общественного транспорта.
На втором этапе подобные работы проведут на участке в 4,1 км, но там появятся восемь остановочных павильонов, пишет Самру.ру.
Ранее, напомним, были проведены торги по ремонту путепровода на Красноглинском шоссе. На него потратят 45,5 млн рублей из областного бюджета. Работы должны быть выполнены до середины августа 2018 года. Подрядчик - АО «Гипрострой-Самара», с ним уже заключен контракт.
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