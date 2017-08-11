На проспекте Масленникова завершили фрезерование проезжей части

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Ранее ремонт проезжей части проспекта Масленникова на всем его протяжении проводился в 2011 году - по технологии, которая сейчас используется при комплексном ремонте (то есть фрезерование – 10 см, выравнивающий слой – 5 см, верхний слой ЩМА – 5 см). Однако срок гарантийного обслуживания давно истек.Учитывая, что проспект Масленникова является одной из важных автодорог Самары, соединяющих две крупнейшие магистрали городского округа – ул. Ново-Садовая и Московское шоссе, для поддержания нормативного состояния было принято решение провести ремонт в текущем году.Протяженность участка – 1,52 км; общая площадь – порядка 20,5 тысяч кв. м.Общая стоимость работ составит 14,44 млн. руб.Ремонт автомобильных дорог большими «картами» предусматривает срезку дорожной фрезой разрушенногоасфальтобетонного полотна, очистку «карты», розлив битумной эмульсии, укладку нового асфальтобетонного покрытия толщиной 5 сантиметров, а также замену люков инженерных коммуникаций.На всех этапах ремонта осуществляется многоступенчатый контроль с участием специалистов и общественников. Согласно условиям муниципального контракта гарантия на выполненные работы составляет 2 года, в течение которых в случае возникновения гарантийных дефектов компания-подрядчик обязуется устранять их за свой счет, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru