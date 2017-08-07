На привокзальной площади аэропорта Курумоч установлена двухметровая инсталляция к ЧМ-2018
7 августа 2017 21:44
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Самарский аэропорт стал первым в России объектом транспортной инфраструктуры, построенным с нуля к Чемпионату мира. В дни проведения игр чемпионата, по предварительным расчетам, услугами аэропорта воспользуются около 100 тыс. пассажиров. В Самаре пройдут шесть матчей турнира, в том числе 14 финала. Традиционно воздушным транспортом прибывает большинство зарубежных гостей города, и именно аэропорт начнет формировать их мнение о Самаре.
Проект подготовки к Чемпионату мира входит в число приоритетных для аэропорта. Подтверждением этого стало недавнее получение четырех звезд авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания), подтвердивших высокий по мировым меркам уровень обслуживания пассажиров в аэропорту Курумоч, сообщает пресс-служба аэропорта.
Фото kuf.aero
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