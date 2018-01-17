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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На полную реконструкцию памятника архитектуры «Дом архиерейского подворья» готовы потратить 200 миллионов рублей

17 января 2018 19:24
207
«Дом архиерейского подворья» был построен в 1872 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
Как пишет drugoigorod.ru, в конце января на торгах разыграют право провести полную реконструкцию памятника архитектуры «Дом архиерейского подворья» за 200 миллионов рублей. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

В начале 2017 года состоялись торги на выполнение первоочередных аварийных работ на памятнике. Тогда на эти цели «Корпорация развития Самарской области» направила 27 миллионов рублей. В декабре на ремонт здания потребовалось ещё 2,4 миллиона.

Теперь на торгах будут разыгрывать право на полную реконструкцию здания с приспособлением под современное использование. Начальная сумма контракта — 200 миллионов рублей.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 22 января, вскрытие конвертов и подведение итогов состоится 29 января.

«Дом архиерейского подворья» был построен в 1872 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения. 



Фото: samara.ru

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Комментарии



Благоустройство региона
17 января 2018  19:24
«Дом архиерейского подворья» был построен в 1872 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
На полную реконструкцию памятника архитектуры «Дом архиерейского подворья» готовы потратить 200 миллионов рублей
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