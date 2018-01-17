На полную реконструкцию памятника архитектуры «Дом архиерейского подворья» готовы потратить 200 миллионов рублей
17 января 2018 19:24
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В начале 2017 года состоялись торги на выполнение первоочередных аварийных работ на памятнике. Тогда на эти цели «Корпорация развития Самарской области» направила 27 миллионов рублей. В декабре на ремонт здания потребовалось ещё 2,4 миллиона.
Теперь на торгах будут разыгрывать право на полную реконструкцию здания с приспособлением под современное использование. Начальная сумма контракта — 200 миллионов рублей.
Заявки на участие в торгах можно подавать до 22 января, вскрытие конвертов и подведение итогов состоится 29 января.
«Дом архиерейского подворья» был построен в 1872 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
Фото: samara.ru
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