На полную реконструкцию памятника архитектуры «Дом архиерейского подворья» готовы потратить 200 миллионов рублей

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В начале 2017 года состоялись торги на выполнение первоочередных аварийных работ на памятнике. Тогда на эти цели «Корпорация развития Самарской области» направила 27 миллионов рублей. В декабре на ремонт здания потребовалось ещё 2,4 миллиона.Теперь на торгах будут разыгрывать право на полную реконструкцию здания с приспособлением под современное использование. Начальная сумма контракта — 200 миллионов рублей.Заявки на участие в торгах можно подавать до 22 января, вскрытие конвертов и подведение итогов состоится 29 января.«Дом архиерейского подворья» был построен в 1872 году. Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.Фото: samara.ru