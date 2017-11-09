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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На площади Куйбышева в Самаре появится каток

9 ноября 2017 13:53
64
На площади Куйбышева в Самаре появится каток Его можно будет посещать бесплатно всем желающим.
Его можно будет посещать бесплатно всем желающим.

На обустройство и содержание катка из городского бюджета планируется выделить около 549 тысяч рублей.

Площадь катка составит 5 250 кв. метров. На месте нужно положить прослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы должны быть завершены до 25 декабря, сообщает Самру.ру.

До весны подрядчик должен будет следить за порядком на катке - подметать его, расширять после снегопада, вывозить снег.

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Комментарии



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