На площади Куйбышева в Самаре появится каток
9 ноября 2017 13:53
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На обустройство и содержание катка из городского бюджета планируется выделить около 549 тысяч рублей.
Площадь катка составит 5 250 кв. метров. На месте нужно положить прослойку из иглопробивного полотна и залить ее водой. Работы должны быть завершены до 25 декабря, сообщает Самру.ру.
До весны подрядчик должен будет следить за порядком на катке - подметать его, расширять после снегопада, вывозить снег.
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