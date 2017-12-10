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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На площади Куйбышева в Самаре начали заливать каток

10 декабря 2017 11:21
124
На площади Куйбышева в Самаре начали заливать каток Сейчас спецмашины выравнивают ледяное покрытие.
Сейчас спецмашины выравнивают ледяное покрытие.

В Самару пришла настоящая зима. С метелями, снегопадом и крепким морозом ночью. На площади Куйбышева уже во всю заливают каток. Сейчас спецмашины выравнивают ледяное покрытие.
Компания, которая занимается катком на площади Куйбышева, должна будет следить за ним всю зиму. На ледяной глади не должно быть выбоин, трещин и мусора. Толщина льда – не меньше 10 сантиметров.
Кроме того, появятся на площади в центре Самары и ледяные скульптуры. Их уже начали делать, пишет "КП в Самаре".


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Комментарии



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