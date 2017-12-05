На площади Куйбышева начали украшать новогоднюю елку
5 декабря 2017 17:58
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А сегодня сотрудники МП «Самарагорсвет» приступили к работам на высоте – начали украшать елку иллюминационными гирляндами со светодиодными лампами в количестве 1237 штук, длина гирлянд – порядка 800 метров. Также на елке закрепляют 28 светодиодных панно «Свеча».
Специалисты отмечают, что гирлянды очень яркие, но при этом не столь энергоемкие, поэтому значительной нагрузки на сети уличного освещения не окажут. Для обеспечения безопасности при эксплуатации применяется только качественная продукция, проверенная временем. К примеру, гирлянды на елке на площади Куйбышева зарекомендовали себя с 2008 года.
«За этот срок повреждений не было за счет материалов с высоким содержанием каучука, светодиоды также максимально надежные – перед началом работ в этом сезоне пришлось поменять всего несколько ламп. Иллюминация выдерживает и температурные перепады, и метели, как сегодня», - пояснил главный инженер МП г. о. Самара «Самарагорсвет» Владислав Бобунов.
По мере завершения этапов монтажных работ иллюминацию будут испытывать в тестовом режиме – предстоит несколько таких проверок.
Затем главную новогоднюю красавицу Самары нарядят разноцветными шарами диаметром до 25 сантиметров - планируется разместить несколько сотен игрушек, часть которых обновили в прошлом году. Все они к этому сезону – в целости и сохранности.
И только после всех подготовительных мероприятий иллюминация на елке заработает в постоянном (ежедневном) режиме.
Также прилегающую территорию, как и в предыдущие годы, украсят большие фигуры с подсветкой – олени, Дед Мороз в санях, 6 снежинок. Кроме того, будут и новые интересные композиции, например, в виде фоторамки.
В настоящее время муниципальное предприятие продолжает монтаж элементов новогоднего убранства по всему городу, работы ведутся даже в самых отдаленных районах (пос. Прибрежный и др.).
Так, на 85% справились с декорированием деревьев светодиодными гирляндами. Напомним, муниципалитет осуществляет комплексное новогоднее оформление деревьев разных пород с 2016 года. В этом году украсят более 1200 деревьев.
На улице Ленинградская, недалеко от площади Героев 21 Армии и перекрестка улиц Осипенко и Мичурина установили световые конструкции. Их по городу будет несколько: «Царский павлин», «Самолет», «Часы», «Новогодние шары» и др.
Подсветят город и с помощью иллюминационных фонтанов, часть которых уже установлена, например, на улице Гагарина. Таких конструкций в наличии пока 9, но в ближайшее время планируется закупка еще одной.
Вся новогодняя иллюминация будет включаться вместе с остальным уличным освещением ориентировочно в 16:30, а выключаться – в 08:30 – 09:00, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: samadm.ru
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Комментарии
Благоустройство региона
5 декабря 2017 17:58
Начали украшать елку иллюминационными гирляндами со светодиодными лампами в количестве 1237 штук, длина гирлянд – порядка 800 метров. Также на елке закрепляют 28... Благоустройство региона
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4 декабря 2017 23:01
Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию. Благоустройство региона
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