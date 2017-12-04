На площади Куйбышева установили каркас и крепят ветви главной городской елки
4 декабря 2017 23:01
33
Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию. Свыше тысячи деревьев Самары будут подсвечены в новогодние праздники.
В Самаре появятся светящиеся конструкции: «Царские павлины», «Избушка», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Мишка» и «Шары».
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 декабря 2017 23:01
Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию. Благоустройство региона
31
4 декабря 2017 13:42
В ночь с 3 на 4 декабря было задействовано 106 машин спецтехники. Благоустройство региона
243
4 декабря 2017 12:03
Срок добровольного сноса - до 25 января. Благоустройство региона
482
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
138
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
129
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10621
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
295
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
171
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
276
ЖКХ
4 декабря 2017 12:24
Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги! ЖКХ
189
30 ноября 2017 17:01
В СКС состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством врио министра труда, занятости и... ЖКХ
243
24 ноября 2017 14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». ЖКХ
884
Экология
1 декабря 2017 13:27
Благодаря таким экологическим акциям река будет прирастать рыбными запасами. Экология
231
29 ноября 2017 09:40
Завершится декабрь потеплением. Экология
432
27 ноября 2017 14:00
Осадков синоптики не прогнозируют. Экология
810
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5150
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1819
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8711
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2497
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10087
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2867
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2199
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1475
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1828
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1718
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1441
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3071
Мероприятия