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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На площади Куйбышева установили каркас и крепят ветви главной городской елки

4 декабря 2017 23:01
33
Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию.
Рабочие установили каркас и крепят ветви ели, сообщает sgpress.ru.

Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию. Свыше тысячи деревьев Самары будут подсвечены в новогодние праздники. 

В Самаре появятся светящиеся конструкции: «Царские павлины», «Избушка», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Мишка» и «Шары». 
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Комментарии



Благоустройство региона
4 декабря 2017  23:01
Также в городе монтируют новогоднюю иллюминацию.
На площади Куйбышева установили каркас и крепят ветви главной городской елки
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