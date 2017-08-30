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На пересечении Полевой и Галактионовской 1 сентября заработает фонтан в честь 130-летия городского водопровода

30 августа 2017 19:10
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Фонтан выполнен в виде дерева из труб, задвижек и кранов, Из кранов и будет литься вода. Высота конструкции шесть метров.
Рабочие завершают благоустройство территории вокруг нового арт-объекта, сообщает 63.ru со ссылкой на «Самарские коммунальные системы».  Фонтан в честь 130-летия городского водопровода откроют 1 сентября.                          

Фонтан выполнен в виде дерева из труб, задвижек и кранов, Из кранов и будет литься вода. Высота конструкции шесть метров. 

"Кора" дерева - это орнамент из букв, образующих фразы: «Вода – это жизнь» и «Работа была основана в 1861 году». 






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Комментарии



Благоустройство региона
30 августа 2017  19:10
Фонтан выполнен в виде дерева из труб, задвижек и кранов, Из кранов и будет литься вода. Высота конструкции шесть метров.
На пересечении Полевой и Галактионовской 1 сентября заработает фонтан в честь 130-летия городского водопровода
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