На пересечении Полевой и Галактионовской 1 сентября заработает фонтан в честь 130-летия городского водопровода

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Фонтан выполнен в виде дерева из труб, задвижек и кранов, Из кранов и будет литься вода. Высота конструкции шесть метров."Кора" дерева - это орнамент из букв, образующих фразы: «Вода – это жизнь» и «Работа была основана в 1861 году».