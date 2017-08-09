На оздоровление Волги предусмотрено 257 млрд
9 августа 2017 12:49
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Волгограде совещание о предотвращении загрязнения, сохранении и рациональном использовании Волги, пишет СарБК.
"Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация. Ситуация тревожная, и она осложняется тем, что река, по мнению экологов, потеряла способность к самоочищению", - заявил премьер. В нее ежегодно сбрасывается 5,5 куб. км сточных вод и только 10% очищены по нормативу. Причина в физическом износе и технологической отсталости промышленных очистных муниципальных сооружений. На дне, по разным оценкам, лежат около 2,5 тыс. затонувших плавсредств, включая нефтеналивные. Строительство дамб на всем протяжении реки помогало решать водохозяйственные проблемы, но негативно отразилось на ее нижнем течении. Утрачены 98% нерестовых площадей белуги, 80 - осетра и 40 - севрюги, уточнил министр природных ресурсов Сергей Донской. Из 3,5 тыс. га осетровых нерестилищ в нижнем течении Волги сохранилось 430.
"Если ничего не предпринимать, то в недалекой по историческим меркам перспективе вода Волги может вообще стать непригодной для людей", - заявил глава кабмина. Для восстановления экосистемы столь жизненно важной водной артерии требуется наладить экологический мониторинг, модернизировать очистные сооружения жилищно-коммунального хозяйства, а на вредные производства в обязательном порядке установить автоматизированные системы контроля стоков, перечислил он первостепенные меры. Все они войдут в отдельный приоритетный проект "Оздоровление Волги", рассчитанный до 2025 г. Вариант документа минприроды внесло в правительство весной. Будет создан специальный фонд, который сконцентрируется на сохранении и восстановлении водных объектов, поддержке инвестпроектов в сфере очистки сточных вод. По итогам реализации проекта объем загрязненных сточных вод, попадающих реку, сократится на 4,5 куб. км. Особое внимание в этой связи планируется уделить реконструкции и постройке комплексов очистных сооружений в крупных населенных пунктах, расположенных в бассейне Волги. Фонд должен начать работу в конце года.
Бюджет проекта оценен в 257 млрд руб., из них 114 млрд - средства федерального бюджета, 44 - из регионов, остальное придется на внебюджетные источники. Основное финансирование предусмотрено на 2020-2025 годы, но минприроды просит уже на 2018 г. найти дополнительный 1 млрд и по 11 млрд в следующие 2 года. Мероприятия по очистке Волги предусмотрены в других госпрограммах, в частности, в рамках проекта "Чистая страна", предварительная оценка бюджета - 34,4 млрд. К 2020 г., заявил глава минприроды, на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду первой и второй категории опасности, в обязательном порядке установят автоматизированные системы по контролю за сточными водами. До 2019-го планируется ввести норму по обязательной очистке сточных вод абонентов волжских водоканалов до их сброса в централизованные системы водоотведения, сообщает "Российская газета".
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