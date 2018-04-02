На оперативном совещании Дмитрий Азаров раскритиковал минтранс за Московское шоссе

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«На ремонт МШ потрачены огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает, ситуация аварийная возникла! Терпение моё заканчивается. Подрядчику и эксплуатирующей организации — каждое утро в 6.30 вам доклад о состоянии шоссе» — процитировала врио губернатора пресс-служба Департамента информационной политики в своем Твиттере.