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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На оперативном совещании Дмитрий Азаров раскритиковал минтранс за Московское шоссе

2 апреля 2018 20:32
152
Глава региона потребовал ежедневных утренних отчетов о состоянии шоссе.
Сегодня, 2 апреля, на оперативном совещании Дмитрий Азаров раскритиковал Ивана Пивкина из-за нового сбоя в работе. 1 апреля на Московском шоссе, в районе 18 км сильным ветром развернуло светофоры. О ситуации инициативные самарцы написали в Твиттер главе региона.

«На ремонт МШ потрачены огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает, ситуация аварийная возникла! Терпение моё заканчивается. Подрядчику и эксплуатирующей организации — каждое утро в 6.30 вам доклад о состоянии шоссе» — процитировала врио губернатора пресс-служба Департамента информационной политики в своем Твиттере. 






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Комментарии



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