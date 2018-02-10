На одном из перекрестков Московского шоссе скорректирована схема движения транспорта

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Речь идет о работе светофоров: теперь здесь будет постоянно работать отдельная фаза для поворота на улицу Мичурина с Московского шоссе.Изменения в работе светофора были проведены после обращений граждан в Twitter и после того как соответствующее указание дал врио министра транспорта и автомобилных дорог Иван Пивкин.Ожидается, что данное изменение разгрузит поток транспорта утром и вечером.Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день – вечер – ночь», то есть длительность сигналов будет зависеть от времени суток. Это должно благоприятно сказаться на пропускной способности магистрали.