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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На одном из перекрестков Московского шоссе скорректирована схема движения транспорта

10 февраля 2018 13:18
185
Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день – вечер – ночь», то есть длительность сигналов будет зависеть от времени суток. Это должно благоприя
Как сообщает samarskie-voditeli.ru, со ссылкой на сообщение представителей муниципального унитарного предприятия «Дорсигнал», на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина будет скорректирована схема движения транспорта.

Речь идет о работе светофоров: теперь здесь будет постоянно работать отдельная фаза для поворота на улицу Мичурина с Московского шоссе.
Изменения в работе светофора были проведены после обращений граждан в Twitter и после того как соответствующее указание дал врио министра транспорта и автомобилных дорог Иван Пивкин.

Ожидается, что данное изменение разгрузит поток транспорта утром и вечером.

Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день – вечер – ночь», то есть длительность сигналов будет зависеть от времени суток. Это должно благоприятно сказаться на пропускной способности магистрали. 
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Комментарии



Благоустройство региона
10 февраля 2018  13:18
Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день – вечер – ночь», то есть длительность сигналов будет зависеть от времени суток. Это должно благоприя
На одном из перекрестков Московского шоссе скорректирована схема движения транспорта
Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день... Благоустройство региона
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