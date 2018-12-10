На набережной Самары впервые создают сказочный ледовый городок
10 декабря 2018 17:24
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На сегодня художники завершили 80% работы по созданию ледовых инсталляций. Каждая из них будет эффектно подсвечена, что позволит делать красивые фотографии в любое время суток. Создание скульптур изо льда планируют завершить к 14 декабря.
«Для работы мы использовали около 17 кубов льда, который привезли из Екатеринбурга. Погода приятная, работать одно удовольствие, нам очень понравилось набережная в Самаре. Мы уверены, что необычная игра света и льда создаст необычный эффект и понравится самарцам», - говорит представитель творческой группы из г. Екатеринбурга Павел Соловьев.
Кроме того на второй очереди набережной завершается заливка катка, общая площадь ледовых дорожек составит около 3500 квадратных метров. Уже залито два слоя льда, а снегопад в выходные обеспечил необходимую снежную подушку для качественного финального слоя.
Кататься можно будет от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска, где оборудован прокат и кабинки для переодевания, также есть скамейки и пункты горячего питания, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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