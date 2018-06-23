На набережной Самары установили 8 эксклюзивных матрешек, которые отражают культуру и историю стран-участниц ЧМ-2018
23 июня 2018 15:25
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«Мы изучали все страны, их символы, достопримечательности, чем именно страна может гордиться, национальные цвета и орнаменты.
Например, в Уругвае жителям разрешено жарить шашлыки в любое время дня и ночи, каждый день. Эта страна в большом количестве
экспортирует телятину, поэтому мы изобразили быка. А, например, Николай Тесла имеет сербские корни. Каждый макет мы долго
придумывали и анализировали, чтобы не оскорбить чьи-то национальные интересы. На анализ и поиск информации уходило много времени», - рассказывает художник Арт Абстрактов.
25 июня на стадионе "Самара Арена" снова будет большой футбол! Главный матч ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая пройдет на самарской земле. Игра обещает быть не простой. "Национальная религия Уругвая – футбол", - утверждают авторы символических матрешек.
Матрешки успели оценить болельщики из Австралии, которые охотно фотографировались с узнаваемыми символами своей страны.
"О, это же большой ананас! Он очень популярен в Австралии, ведь это же самый огромный ананас в мире", - говорит австралиец Ашер.
На матрешке, символизирующей Россию и Самару, художники изобразили козу (животное на гербе Самары), Ладью, ворота в стиле модерн особняка Курлиной и Жигулевский пивзавод. Цвета: бирюзовый, синий, белый.
Художник Денис Дробышев рассказывает: « Раньше я рисовал граффити на городских фестивалях, но это мой самый крупный проект для Самары. При изготовлении матрёшек была использована смешанная техника. Здесь есть как элементы граффити, так и роспись акрилом.
Матрешки покрыты антивандальным покрытием. Их изготовление - это очень трудоемкий процесс».
В этом арт-проекте самарские художники сохранили главный принцип русской матрешки – во множестве смыслов и слоев, когда, раскрывая
деревянную фигурку, мы знакомимся с новыми образами, учимся воспринимать глубинные, традиционные основы. Так, в каждой матрешке
сплетаются сразу несколько смысловых композиций, которые с разных сторон характеризируют страну – это цвет национального флага,
достопримечательности и знаменитые люди, неповторимые культурные особенности, народные орнаменты и узнаваемые символы.
Высота матрешки – 2м, диаметр – 1,2м. Вес скульптуры – 500 кг.
Авторы проекта - арт-группа самарских художников «Aksometry LAB, в составе: Арт Абстрактов, Денис Тачез, Леша Гоуст. Куратор проекта
известный самарский архитектор Дмитрий Храмов.
Проект реализован при поддержке Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба горадминистрации.
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