На кольце около станции метро «Московская» приступили к монтажу светофоров
2 ноября 2017 23:40
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В ближайшее время светофоры планируют включить в мигающем режиме.
Полностью их включат, когда по улице Луначарского пустят транспорт, сообщает 63.ru, со ссылкой на "Самарадортранссигнал"
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Благоустройство региона
2 ноября 2017 23:40
В ближайшее время светофоры планируют включить в мигающем режиме. Благоустройство региона
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