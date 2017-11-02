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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На кольце около станции метро «Московская» приступили к монтажу светофоров

2 ноября 2017 23:40
656
В ближайшее время светофоры планируют включить в мигающем режиме.
2 ноября в Самаре на кольце около станции метро «Московская» специалисты приступили к монтажу светофоров.

В ближайшее время светофоры планируют включить в мигающем режиме.

Полностью их включат, когда по улице Луначарского пустят транспорт, сообщает 63.ru, со ссылкой на "Самарадортранссигнал"

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Комментарии



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