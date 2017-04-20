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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На гостевых туристических маршрутах Самары установят 200 цветочных кашпо

20 апреля 2017 16:47
147
В Самаре на 35% увеличат площадь цветников.
Как сообщает Samru.ru со ссылкой на источник в горадминистрации, в этом году в Самаре станет на 35% больше цветников, чем в прошлом - площадь составит 28 тысяч квадратных метров, на них разместятся 1,5 миллиона различных цветов.

В первую очередь цветы высадят в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ. На гостевых туристических маршрутах установят 200 цветочных кашпо.

В городе появятся 16 новых топиарных скульптур, все - на футбольную тематику.
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Комментарии



Благоустройство региона
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