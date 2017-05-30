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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На городских пляжах Самары начали обновлять песок

30 мая 2017 16:32
105
Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.
На городских пляжах Самары начали обновлять песок

С началом летнего сезона обустроят несколько городских пляжей, сообщает 63.ru. Это - зоны для купания на первой и второй очереди набережной, в Загородном парке, в районе спуска на улице Советской Армии, на Барбошиной поляне, в Красной Глинке, а также рядом с санаторием Можайский. 

В настоящее время на пляжах обновляют песок, который доставляют по воде на барже. Всего в Самару завезут порядка 15 тысяч тонн песка.

На пляжах установят кабинки для переодевания и биотуалеты.

Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.

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Комментарии



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