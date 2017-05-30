На городских пляжах Самары начали обновлять песок

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На городских пляжах Самары начали обновлять песокВ настоящее время на пляжах обновляют песок, который доставляют по воде на барже. Всего в Самару завезут порядка 15 тысяч тонн песка.На пляжах установят кабинки для переодевания и биотуалеты.Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.