На городских пляжах Самары начали обновлять песок
30 мая 2017 16:32
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С началом летнего сезона обустроят несколько городских пляжей, сообщает 63.ru. Это - зоны для купания на первой и второй очереди набережной, в Загородном парке, в районе спуска на улице Советской Армии, на Барбошиной поляне, в Красной Глинке, а также рядом с санаторием Можайский.
В настоящее время на пляжах обновляют песок, который доставляют по воде на барже. Всего в Самару завезут порядка 15 тысяч тонн песка.
На пляжах установят кабинки для переодевания и биотуалеты.
Для детей организуют зоны для купания в тех местах, где глубина водоема не превышает 1,2 метра.
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