На двух улицах Самары ограничено движение из-за ремонта теплосети
10 августа 2017 16:24
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Следует отметить, что 12 объектов из 28-ми являются сверхплановыми. Финансовые средства на их реализацию выделены «Т Плюс Самара» и «ПТС». Причем плановые работы в части перекладки тепловых сетей в областной столице уже выполнены на 95%.
Одной из крупнейших работ является замена теплотрассы диаметром 600 мм по ул.Карбышева. Работы ведет подрядная организация ООО «Энергострой». На данном участке планируется заменить около 1 км теплосети. По состоянию на 10 августа, трубопровод выведен из эксплуатации, проведены подготовительные работы, частично выполнены земляные работы. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы до 15 сентября. На весь период проведения перекладки теплосети на участке ул.Карбышева, от ул.Дыбенко до ул.Гагарина, приостановлено автомобильное движение.
Также частично ограничено автомобильное движение на участке ул.К.Маркса, от ул.Киевской до ул.Гагарина. Здесь сохранено одностороннее автомобильное движение в направлении ул.Гагарина. Руководство «ПТС» ставит задачу перед подрядной организацией ООО «ТЭС» завершить все ремонтные работы на объекте до 15 сентября, сообщает преесс-служба ОАО "ПТС".
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