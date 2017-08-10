Я нашел ошибку
Главные новости: 
В него вошли два представителя России — продуктовый ретейлер «Магнит» и «Норильский никель».
Forbes включил «Магнит» в список самых инновационных компаний мира
Основными драйверами стали доступная ипотека и безналичные операции.
Поволжский банк подвел итоги деятельности за первое полугодие
В межсезонье в тренерском штабе БК «Самара» произошли изменения. Они затронули основную, молодежную и юношескую команды клуба.
Игорь Грачев назначен главным тренером «Самары»
В настоящее время на данном участке завершено устройство системы автоматического полива, близятся к завершению работы по установке георешеток и придорожных плит. Завершающий этап работ – это укладка рулонного газона.
Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа
ЦСКА/Самара приглашает жителей и гостей города принять участие в праздновании Дня физкультурника и зарядиться энергией спорта, здоровья и отличного настроения на площадках армейского Клуба!
В День физкультурника ЦСКА/Самара проведет мастер-классы на 7 интерактивных площадках
В ходе предварительного расследования обвиняемый был отстранен от занимаемой должности.
Начальника полиции межрайонного отдела за получение взяток пойдет под суд
Светлана Розно: «Все растения в Ботаническом саду на финансовом учете, мы ничего не должны потерять».
Светлана Розно: «Все растения в Ботаническом саду на финансовом учете, мы ничего не должны потерять».
«Предприятие тепловых сетей» продолжает работу по обновлению теплосетевых коммуникаций Самары. По состоянию на 10 августа, подготовительные и ремонтные мероприятия в Самаре реализуются на 28 объектах.
На двух улицах Самары ограничено движение из-за ремонта теплосети
сегодня  Четверг, 10 августа, 18:03
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/08:
USD 59.96
-0.03
EUR 70.42
-0.42
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На двух улицах Самары ограничено движение из-за ремонта теплосети

10 августа 2017 16:24
88
«Предприятие тепловых сетей» продолжает работу по обновлению теплосетевых коммуникаций Самары. По состоянию на 10 августа, подготовительные и ремонтные мероприятия в Самаре реализуются на 28 объектах.
«Предприятие тепловых сетей» продолжает работу по обновлению теплосетевых коммуникаций Самары. По состоянию на 10 августа, подготовительные и ремонтные мероприятия в Самаре реализуются на 28 объектах.

Следует отметить, что 12 объектов из 28-ми являются сверхплановыми. Финансовые средства на их реализацию выделены «Т Плюс Самара» и «ПТС». Причем плановые работы в части перекладки тепловых сетей в областной столице уже выполнены на 95%. 

Одной из крупнейших работ является замена теплотрассы диаметром 600 мм по ул.Карбышева. Работы ведет подрядная организация ООО «Энергострой». На данном участке планируется заменить около 1 км теплосети. По состоянию на 10 августа, трубопровод выведен из эксплуатации, проведены подготовительные работы, частично выполнены земляные работы. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы до 15 сентября. На весь период проведения перекладки теплосети на участке ул.Карбышева, от ул.Дыбенко до ул.Гагарина, приостановлено автомобильное движение.

Также частично ограничено автомобильное движение на участке ул.К.Маркса, от ул.Киевской до ул.Гагарина. Здесь сохранено одностороннее автомобильное движение в направлении ул.Гагарина. Руководство «ПТС» ставит задачу перед подрядной организацией ООО «ТЭС» завершить все ремонтные работы на объекте до 15 сентября, сообщает преесс-служба ОАО "ПТС".



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
10 августа 2017  16:55
В настоящее время на данном участке завершено устройство системы автоматического полива, близятся к завершению работы по установке георешеток и придорожных плит. Завершающий этап работ – это укладка рулонного газона.
Работы по ремонту Куйбышевского откоса и Вилоновского склона планируется завершить до 31 августа
В настоящее время на данном участке завершено устройство системы автоматического полива, близятся к завершению работы по установке георешеток и придорожных... Благоустройство региона
84
10 августа 2017  16:24
«Предприятие тепловых сетей» продолжает работу по обновлению теплосетевых коммуникаций Самары. По состоянию на 10 августа, подготовительные и ремонтные мероприятия в Самаре реализуются на 28 объектах.
На двух улицах Самары ограничено движение из-за ремонта теплосети
«Предприятие тепловых сетей» продолжает работу по обновлению теплосетевых коммуникаций Самары. По состоянию на 10 августа, подготовительные и ремонтные... Благоустройство региона
87
10 августа 2017  12:52
Гласность и бюрократия: ремонт дорог в Самаре перерос в скандал?
Гласность и бюрократия: ремонт дорог в Самаре перерос в скандал?
Счетная палата готовит обращение в полицию и прокуратуру. Благоустройство региона
153
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9178
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7322
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5712
Весь список
Всё в Дом
24 июля 2017  20:10
Ремонт ванной комнаты своими руками
 Начало ремонта – это всегда кропотливое и нервное дело. Очень хочется закончить его как можно быстрее, но не всегда, получается выполнить те или иные работы... Всё в Дом
161
19 июля 2017  18:13
Преимущества мебели на заказ
Преимущества мебели на заказ
 Для того чтобы в квартире было максимально комфортно, необходимо правильно подобрать мебель. Отличное решение -  мебель в Самаре  под заказ. Всё в Дом
90
8 июля 2017  11:18
Какой обогреватель выбрать для квартиры, дома, дачи?
 Рынок отопительных приборов наполнен техникой разной эффективности. Действие одних направлено на поддержание постоянной комфортной температуры, другие с... Всё в Дом
193
Весь список
ЖКХ
3 августа 2017  16:25
В этот ремонтный сезон «Т Плюс Самара» и «ПТС» не только уже почти полностью выполнили свои обязательства, но и планируют перевыполнить их.
Программа подготовки теплотрасс к зиме в Самаре «Т Плюс» и «ПТС» выполнена на 95%
В этот ремонтный сезон «Т Плюс Самара» и «ПТС» не только уже почти полностью выполнили свои обязательства, но и планируют перевыполнить их.  ЖКХ
287
3 августа 2017  12:54
В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
Все мероприятия выполняются в соответствии с ранее утверждёнными графиками. ЖКХ
275
28 июля 2017  12:30
«Т Плюс Самара» и «Предприятие тепловых сетей» значительно увеличили объемы перекладки теплотрасс города
«Т Плюс Самара» и «Предприятие тепловых сетей» значительно увеличили объемы перекладки теплотрасс города
В течение лета 2017 года этот показатель достигнет 40 км. ЖКХ
231
Весь список

Экология
9 августа 2017  13:51
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
В Самаре на орлах-могильниках испытают птицезащитные устройства, оберегающие их от гибели на ЛЭП
По разным данным, в целом по России при посадке на ЛЭП гибнет несколько миллионов птиц в год. Экология
236
7 августа 2017  13:54
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
ОНФ будет добиваться ликвидации незаконной свалки в Ставропольском районе Самарской области
Общая площадь свалки составляет порядка пяти гектаров. Экология
189
6 августа 2017  11:33
Почти половина россиян не доверяет прогнозам погоды
Почти половина россиян не доверяет прогнозам погоды
Исследование провел ВЦИОМ. Экология
310
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
206
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7026
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1310
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5163
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1736
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2725
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2174
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1961
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1574
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1730
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5402
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
6342
Весь список

Мероприятия
Отборочный этап «Гонки Героев» пройдет на полигоне «Рощинский»
Программа празднования в Самаре Дня физкультурника
В ГУ МЧС России по Самарской области публично обсудят результаты правоприменительной практики органов надзорной деятельности
Весь список
Популярное
за сегодня

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3026

В Новокуйбышевске автобус, выезжая с осмотровой канавы, задавил насмерть автослесаря

577

В Самаре мальчик упал с дерева с высоты 4 метров

571
за неделю

Сбербанк снижает процентные ставки и первоначальный взнос по ипотеке

3026

В Новокуйбышевске самарец выловил огромного сома

2544

В Самаре 16-летняя девушка найдена мертвой с травмой головы

2372
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда