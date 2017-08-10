На двух улицах Самары ограничено движение из-за ремонта теплосети

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Следует отметить, что 12 объектов из 28-ми являются сверхплановыми. Финансовые средства на их реализацию выделены «Т Плюс Самара» и «ПТС». Причем плановые работы в части перекладки тепловых сетей в областной столице уже выполнены на 95%.Работы ведет подрядная организация ООО «Энергострой». На данном участке планируется заменить около 1 км теплосети. По состоянию на 10 августа, трубопровод выведен из эксплуатации, проведены подготовительные работы, частично выполнены земляные работы. В планах теплоэнергетиков завершить ремонтные работы до 15 сентября. На весь период проведения перекладки теплосети на участке ул.Карбышева, от ул.Дыбенко до ул.Гагарина, приостановлено автомобильное движение.Здесь сохранено одностороннее автомобильное движение в направлении ул.Гагарина. Руководство «ПТС» ставит задачу перед подрядной организацией ООО «ТЭС» завершить все ремонтные работы на объекте до 15 сентября, сообщает преесс-служба ОАО "ПТС".