На дорожную разметку в Самарской области потратят 236 млн рублей

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Тендер по выбору подрядчика уже начался.Заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.Подрядчик, выигравший тендер, будет наносить разметку на дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения.В Самаре разметка в рамках контракта будет нанесена на Волжском шоссе, Кировском мостовом переходе и улице Демократической.Работы должны быть начаты весной, а завершены до 15 июля 2019 года.