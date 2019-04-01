На дорожную разметку в Самарской области потратят 236 млн рублей
1 апреля 2019 14:43
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Тендер по выбору подрядчика уже начался.
Заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Подрядчик, выигравший тендер, будет наносить разметку на дорогах общего пользования межмуниципального и регионального значения.
В Самаре разметка в рамках контракта будет нанесена на Волжском шоссе, Кировском мостовом переходе и улице Демократической.
Работы должны быть начаты весной, а завершены до 15 июля 2019 года.
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