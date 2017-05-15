На благоустройство городской среды Самарская область получит 927 млн рублей.
15 мая 2017 12:27
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Во вторник, 16 мая состоится презентация проекта «Городская среда» на встрече регионального общественного совета по его реализации (г. Самара, ул. Революционная, 107, конференц-зал).
- Проект «Городская среда» запустит системные изменения принципов благоустройства и формирования городской среды, а также установит современные требования к проектированию и благоустройству городов. Формирование комфортной городской среды начнется с наведения порядка в городах. И первым шагом должно стать приведение их в нормальный вид. Убрать мусор, благоустроить дворы и общественные пространства, наладить освещение - это план на ближайшие 2 года. Изменение среды способно повлиять на самочувствие и настроение людей, а также на экономику города и его привлекательность для жителей, - прокомментировал начало реализации проекта «Городская среда» его региональный координатор Виктор Сазонов.
Известно, что на благоустройство городской среды Самарская область получит 927 млн. рублей. Механизм реализации проекта и конкретные действия будут обсуждаться в ходе презентации проекта, сообщает реготделение «Единой России».
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