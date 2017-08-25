На Южном шоссе в Самаре установлены две новые топиарные скульптуры: бутса с мячом и футболист

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Сегодня, 25 августа, на Южном шоссе были установлены две топиарные скульптуры: бутса с мячом и футболист. В ближайшее время на территории города появятся еще четыре фигуры на футбольную тематику: две на Южном шоссе и по одной около музея Алабина и набережной.Фото samadm.ru