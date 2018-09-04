На Революционной создали общественное пространство за 8 млн рублей: поставили качели и пункт буккроссинга

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Теперь на всем протяжении бульвара от улицы Гагарина до улицы Аэродромной уложена плитка, установлены скамейки (выносу которых препятствуют вмонтированные в плитку цепи). В минувшие выходные здесь также появился комплекс с качелями и павильончик, где можно поставить для свободного обмена книги или почитать их прямо здесь оставленные другими книголюбами. Пока выбор для чтения невелик, но он есть: «Обитаемый остров» и «Хромая судьба» братьев Стругацких, серия книг про Великую Отечественную войну Марка Солонина, «Тени исчезают в полдень» Анатолия Иванова, а также сборник «100 великих женщин».К обновленному пространству есть вопросы — деревья установлены на расстоянии, которое не способствует поглощению всей пыли и выхлопов от автомобилей, при том что движение транспорта здесь не прекращается даже ночью. А пешеходное ограждение установлено только непосредственно в зоне качелей. Далее же дети могут через газон выбежать на проезжую часть.По данным сайта госзакупок, благоустройством общественных территорий в Самаре занимается компания «Вектор 21». С компанией подписано 4 контракта общей стоимостью 433,4 млн рублей. Подряд на установку арт-объектов по всему городу достался «Интегрированным технологиям безопасности». Стоимость контракта — 8,97 млн рублей. Аукционной документацией качели разного типа были оценены в диапазоне от 116 до 194 тысяч рублей за штуку, павильон буккросинга — в 630 тысяч рублей.Фото: «СО» ОНЛАЙН ©