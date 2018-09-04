На Революционной создали общественное пространство за 8 млн рублей: поставили качели и пункт буккроссинга
4 сентября 2018 22:41
57
Теперь на всем протяжении бульвара от улицы Гагарина до улицы Аэродромной уложена плитка, установлены скамейки (выносу которых препятствуют вмонтированные в плитку цепи). В минувшие выходные здесь также появился комплекс с качелями и павильончик, где можно поставить для свободного обмена книги или почитать их прямо здесь оставленные другими книголюбами. Пока выбор для чтения невелик, но он есть: «Обитаемый остров» и «Хромая судьба» братьев Стругацких, серия книг про Великую Отечественную войну Марка Солонина, «Тени исчезают в полдень» Анатолия Иванова, а также сборник «100 великих женщин».
К обновленному пространству есть вопросы — деревья установлены на расстоянии, которое не способствует поглощению всей пыли и выхлопов от автомобилей, при том что движение транспорта здесь не прекращается даже ночью. А пешеходное ограждение установлено только непосредственно в зоне качелей. Далее же дети могут через газон выбежать на проезжую часть.
По данным сайта госзакупок, благоустройством общественных территорий в Самаре занимается компания «Вектор 21». С компанией подписано 4 контракта общей стоимостью 433,4 млн рублей. Подряд на установку арт-объектов по всему городу достался «Интегрированным технологиям безопасности». Стоимость контракта — 8,97 млн рублей. Аукционной документацией качели разного типа были оценены в диапазоне от 116 до 194 тысяч рублей за штуку, павильон буккросинга — в 630 тысяч рублей.
Фото: «СО» ОНЛАЙН ©
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 сентября 2018 22:41
Теперь на всем протяжении бульвара от улицы Гагарина до улицы Аэродромной уложена плитка, установлены скамейки (выносу которых препятствуют вмонтированные в... Благоустройство региона
56
4 сентября 2018 09:50
Первоначально его планировали открыть для посещения в мае. Благоустройство региона
148
31 августа 2018 17:54
За две недели рабочие выполнили почти половину работ по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия. Благоустройство региона
437
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1494
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
354
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
425
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
123
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1032
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
370
ЖКХ
3 сентября 2018 16:02
Работы на месте повреждения канализационного коллектора 1972 года укладки прерывались только в темное время суток из-за опасений за жизнь рабочих.... ЖКХ
206
31 августа 2018 21:25
Замена тепломагистрали на ул.Ново-Вокзальной стала одной из крупнейших работ предприятия в рамках подготовки теплосетевого хозяйства города к зиме. Работы... ЖКХ
272
31 августа 2018 17:59
Нововведения призваны сделать начисления платы более прозрачными, а также они позволят отслеживать нарушения. ЖКХ
557
Экология
3 сентября 2018 20:15
Учёные считают, что сигареты могут вредить океану не меньше, чем самый токсичный пластик. Экология
314
3 сентября 2018 12:44
Региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год. Экология
198
28 августа 2018 10:03
Открыть сад для посещения планируется в сентябре. Экология
244
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
381
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
894
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1544
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1057
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1935
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1704
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
394
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1316
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
918
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1007
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1005
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
745
Мероприятия