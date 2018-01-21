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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На Московском шоссе специалисты начали тестировать табло для автомобилистов

21 января 2018 18:14
343
Об этом сообщили подрядчик -
На Московском шоссе специалисты начали тестировать табло для автомобилистов

В Самаре на Московском шоссе специалисты начали тестировать табло. Об этом сообщили подрядчик - "Строд Сервис" в Твиттере.

"Московское шоссе/Бубнова второй день тестируем ТПИ (табло переменной информации) и ЗПИ (знаки переменной информации).В связи с проведением работ в период с 13 до 16 часов 21.01.18 возможны кратковременные перебои в работе светофора п. Мехзавод, 1 квартал" - говорится в сообщении.


Фото: Строд Сервис/Twiiter.com


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Комментарии



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