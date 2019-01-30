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На Московском шоссе построят еще одну многоуровневую развязку

30 января 2019 16:14
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Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.
В Самаре появится еще одна многоуровневая развязка. Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры. Улицу Авроры планируется продлить до пересечения с улицей Ново-Садовой. Новая дорога протяженностью 1,7 километров будет состоять из четырех полос, передает samarskie-voditeli.ru.

Недавно стало известно, что была утверждена документация по планировке территории на строительство данной дороги. Разработкой проекта планировки займется компания ООО «ОГК-Самара».

Для реализации проекта министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области потребуется выкупить 129 земельных участков.

Площадь территории, на которой будет построено дорога – 27,79 га. Как отмечают в минтрансе, зона размещения дороги не будет затрагивать границы памятника природы Ботанический сад.

Новая дорога позволит разгрузить Московское шоссе и Ново-Садовую, а также поперечники – улицу Советской Армии, Потапова, Революционную. По прогнозам министерства интенсивность движения на новом участке составит 14 тысяч автомобилей в сутки. 


Фото:  samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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