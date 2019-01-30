На Московском шоссе построят еще одну многоуровневую развязку

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Недавно стало известно, что была утверждена документация по планировке территории на строительство данной дороги. Разработкой проекта планировки займется компания ООО «ОГК-Самара».Для реализации проекта министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области потребуется выкупить 129 земельных участков.Площадь территории, на которой будет построено дорога – 27,79 га. Как отмечают в минтрансе, зона размещения дороги не будет затрагивать границы памятника природы Ботанический сад.Новая дорога позволит разгрузить Московское шоссе и Ново-Садовую, а также поперечники – улицу Советской Армии, Потапова, Революционную. По прогнозам министерства интенсивность движения на новом участке составит 14 тысяч автомобилей в сутки.Фото: