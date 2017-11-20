На Московском шоссе планируют внедрить АСУДД - автоматизированную систему управления дорожным движением

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Система, включающая в себя светофоры, системы видеонаблюдения, детекторы транспорта, линии связи и координирование управления дорожным движением, поможет предотвратить возникновение заторов и пробок, сократит количество аварий и увеличит пропускную способность дороги.В Самаре пока работают отдельные элементы АСУДД. Адаптивные светофоры есть на двух перекрестках: Ново-Садовой и Соколова и Авроры/Гагарина. Эффективность таких светофоров спорна и наблюдается лишь в периоды наименьшей транспортной активности. Другими словами, АСУДД работает лишь тогда, когда представляет собой обширный комплекс.Фото: vebus.ru