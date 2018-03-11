На Московском шоссе образовалась большая трещина
11 марта 2018 16:03
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«Иван Иванович, чего дожидаетесь?! Выехать на место, принять все необходимые меры» - дал указание глава региона Дмитрий Азаров врио Минтранса региона Ивану Пивкину в Твиттере.
Иван Пивкин на месте проверил масштабы проблемы.
"Асадо и СКС дежурят на месте. К ликвидации протечки СКС приступят в понедельник. На дороге в месте протечки просадки нет. Поперечная трещина (отраженная от нижних слоев дорожной одежды). К протечке отношения не имеет. Дорога на гарантии. Она будет приведена в нормативное состояние", - ответил Пивкин в комментариях.
Фото: Твиттер
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