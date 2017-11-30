На «Ладью» в Самаре нанесли специальное покрытие для защиты от граффити
30 ноября 2017 12:37
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В Самаре продолжается реконструкция четвертой очереди набережной Волги. Сейчас на строительной площадке работают 65 человек и 12 единиц техники. Подрядчик уверяет, реконструкция набережной на одной из последних стадий. Все основные работы уже завершены.
— Выполнены все демонтажные и бетонные работы на объекте. Готов амфитеатр, завершено строительство хозяйственно-бытового комплекса, в котором будут располагаться бытовые помещения, пункт охраны и туалет для маломобильных групп населения. Одной из новых достопримечательностей набережной станет каскадный фонтан. Все бетонные работы здесь тоже уже завершены, в настоящее время идет облицовка, — цитирует представителей подрядной организации пресс-служба горадминистрации.
На скульптурную композицию «Ладья» нанесли специальное покрытие. Предполагают, что оно сможет защитить от граффити. Кроме того, отремонтировали основание «Ладьи», облицовали нижнюю часть стелы гранитом.
Для маломобильных граждан установят подъемники вдоль лестничных спусков, пишет "КП в Самаре".
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