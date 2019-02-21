На Фрунзенском мосту приступили к очередному этапу бетонирования плиты проезжей части
21 февраля 2019 19:20
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В целях обеспечения высокого качества работ строителями используются специальные технологические укрытия. С их помощью над железобетонной конструкцией создается замкнутое пространство, которое обеспечивает необходимый уровень термоизоляции от внешней среды. Использование этой технологии позволяет создать подходящую среду для затвердевания и набора требуемой прочности бетона.
По словам эксперта группы управления строительством проекта мостового перехода «Фрунзенский» Руслана Мансумова, работы по бетонированию плиты проезжей части между опорами № 1 и № 2 будут завершены в течение двух дней. Для бетонирования пролетной части потребуется 324 м3 бетона.
Напомним, что в декабре 2018 года строители забетонировали участок плиты проезжей части между опорами № 7 и № 8, расположенными на противоположном берегу реки Самары.
«К бетонированию центрального сегмента моста мы приступим в апреле текущего года, которое, если позволит погода, будет производиться без теплового укрытия. Работы будут вестись с помощью специального бетонопровода одновременно с правого и левого берегов по направлению к центру. После завершения бетонирования можно будет приступать к устройству гидроизоляции и укладке асфальтобетонного покрытия проезжей части», — говорит Руслан Мансумов.
В настоящее время параллельно продолжается возведение других объектов мостового перехода — развязок на улицах Фрунзе и Шоссейной, а также основного хода автомобильной дороги. Производится укрепление откосов насыпи земляного полотна на основном ходе автомобильной дороги, устройство инженерных сетей и коммуникаций, укрепление откосов съездов железобетонными плитами и другие работы. На объекте в две смены трудятся более 300 человек, задействовано 58 единиц техники.
По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, работы по строительству моста должны быть завершены в 2019 году, передает пресс-служба облправительства.
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