На Барбошиной поляне планируют построить ТЦ с подземным многоуровневым паркингом

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На Барбошиной поляне планируют построить ТЦ на участке площадью более 3 га там, где в настоящее время расположен рынок. ООО «Фараон» подготовило проект планировки территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой и жилой застройки.Проект был представлен на публичных слушаниях. В администрации Промышленного района самарцы до 28 марта могут ознакомиться с проектом и оставить свой отзыв.Компания планирует возвести ТЦ с подземным многоуровневым паркингом и обеспечить 200 рабочих мест. Площадь застройки составит 37 тысяч квадратных метров. Этажность — не более 31.