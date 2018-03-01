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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На Барбошиной поляне планируют построить ТЦ с подземным многоуровневым паркингом

1 марта 2018 23:56
322
Бизнесмены Самары задумали еще одну коммерческую стройку.
Бизнесмены Самары задумали еще одну коммерческую стройку, сообщает 63.ru.

На Барбошиной поляне планируют построить ТЦ на участке площадью более 3 га там, где в настоящее время расположен рынок. ООО «Фараон» подготовило проект планировки территории в границах проспекта Кирова, улицы Ново-Садовой и жилой застройки.

Проект был представлен на публичных слушаниях. В администрации Промышленного района самарцы до 28 марта могут ознакомиться с проектом и оставить свой отзыв. 

Компания планирует возвести ТЦ с подземным многоуровневым паркингом и обеспечить 200 рабочих мест. Площадь застройки составит 37 тысяч квадратных метров. Этажность — не более 31.




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Комментарии



Благоустройство региона
1 марта 2018  23:56
Бизнесмены Самары задумали еще одну коммерческую стройку.
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