Московское шоссе и Ново-Садовую подсветят более 1,5 тыс праздничных консолей
27 декабря 2018 17:09
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Всего к 31 декабря будет установлено 1595 консолей со светящимися архитектурно-художественными формами, 964 из которых – на Московском шоссе, 631 — на улице Ново-Садовой. Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе.
«Участкам автодорог, прилегающим к местам массового отдыха наших горожан в период новогодних праздников, уделено особое внимание. Мы знаем, что на территории, прилегающей к стадиону Самара-Арена» в период новогодних праздников будут проводиться крупные культурно-массовые мероприятия. Поэтому под особым надзором участок Московского шоссе между улицей Ташкентской и Волжским шоссе», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.
Кроме того, завершается праздничное оформление двух парковых зон, расположенных вдоль вышеуказанных автодорог.
В парке Мира на Московском шоссе (между улицами Масленникова и Революционной) иллюминацией в виде звезд, птиц и объемных деталей будут украшены 50 деревьев, также появятся 10 объемных фигур новогодних оленей.
На Комсомольском бульваре, расположенном вдоль улицы Ново-Садовой в районе Загородного парка, иллюминацией украсят 60 деревьев. Кроме того, уже установлена объемная светящаяся конструкция «воздушный шар», передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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