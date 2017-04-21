Молодежь Самары наведет порядок в парке Победы
21 апреля 2017 11:55
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22 апреля в 09.30 в парке Победы (ул. Аэродромная, 90) состоится молодежный субботник в рамках экологической акции «Чистый город». Это будет уже тринадцатое мероприятие акции, которое организаторы на этот раз посвятили теме Победы в Великой Отечественной войне.
Месячник по благоустройству города стремительно движется к завершению.
Самарский Дом молодежи вместе с партнерами уже провел 13 субботников в парках и скверах города. На этот раз субботник пройдет в Советском внутригородском районе. В нем примут участие более 300 молодых людей. Студенты, активисты молодежных общественных организаций и движений, работающая молодежь соберутся в парке, чтобы не только убрать мусор, но и отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, а также вспомнить сограждан, отдавших свою жизнь ради Победы.
В рамках акции будут приведены в порядок клумбы, прогулочные дорожки, а также высажена березовая аллея, в честь Победы в Великой Отечественной войне.
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