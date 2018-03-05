Минтранс выплатит штраф за путаницу со сваями при строительстве Фрунзенского моста
5 марта 2018 22:26
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Проверяющая инстанция нашла нестыковки между проектом Фрунзенского моста и фактически произведенными работами. За нарушения Ростехнадзор обязал Минтранс выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Так, по проекту опора моста №2 должна быть выполнена из 20 свай, а фактически построено 10 свай. А на опоре №8 вместо 8 свай построено 16. Также были выявлены другие нарушения: использовалась не та марка бетона, что указана в документации.
С решением Ростезнадзора не согласились, т.к. в проектную документацию были внесены изменения, а саму проверку назвали формальной.
Но суд и апелляционные инстанции остались на стороне Ростехнадзора, и теперь Минтрансу остается выплатить штраф.
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