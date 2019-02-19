Минтранс готовится к запуску нового автобусного маршрута «Кошелев Парк – стадион «Самара Арена»

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В конце марта 2019 года министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области планирует запустить новый межмуниципальный маршрутВ понедельник, 18 февраля, в областном министерстве транспорта совместно с представителями общественности обсудили детали его открытия и перспективы развития нового транспортно-пересадочного узла. На встрече также присутствовали руководитель департамента транспорта администрации г.о.Самарыи представители администрации Волжского района.Как отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области, обеспечению транспортной доступности Волжского района, микрорайонов Кошелев Парк и Кошелев Проект, уделяется большое внимание.«Территория стремительно развивается, потребность в увеличении количества пассажирского транспорта растет с каждым днем. С 2017 года мы увеличили количество подвижного состава и скорректировали расписание автобусного маршрута № 480, продлили маршрут № 123 до Кошелев-Парка и увеличили количество подвижного состава на этом маршруте. Сейчас ведется подготовка к открытию нового маршрута «Кошелев Парк – стадион «Самара-Арена», который мы планируем запустить к концу марта», — подчеркнул Сергей Калинин.На первом этапе интервал движения нового автобусного маршрута составит два раза в час. Маршрут пройдет через поселок Стройкерамика, Ракитовское и Волжское шоссе с конечной остановкой у разворотного трамвайного кольца у стадиона Самара-Арена, где можно будет пересесть на трамвай.Для пересадки на автобусные маршруты, следующие по Московскому шоссе, будет предусмотрена остановка на пересечении Волжского и Московского шоссе. В администрации Волжского района считают, что маршрут будет пользоваться спросом, поскольку жители района активно интересуются подробностями его открытия.Общественники, присутствовавшие на совещании, высказали ряд предложений по оптимизации работы как городского, так и межмуниципального пассажирского транспорта. Председатель правления Ассоциации «Центр общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов предложил рассмотреть вопросы сокращения межмуниципальных маршрутов в черте Самары и их переноса на менее востребованные участки улиц, корректировки тарифов на межмуниципальных маршрутах в зависимости от зон.Активный пользователь сети «Твиттер»отметил острую нехватку межмуниципального транспорта после 21.00. В связи с этим в ближайшее будет увеличено время работы маршрута № 480: дополнительные автобусы будут пущены в 21.00 и 22.00.Сергей Калинин, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области: «Сейчас наша задача изучить пассажиропоток, понять потребность граждан в новом маршруте, увидеть слабые места, после этого мы будем принимать решение об изменении интервала движения. В дальнейшем в районе разворотного трамвайного кольца планируется создание полноценного транспортного узла. Мы рассматриваем возможность изменения конечной точки межмуниципальных маршрутов, следующих из северных районов области, с привязкой к площадке у стадиона «Самара-Арена». Параллельно, в связи со значительным увеличением пассажиропотока, с администрацией Самары обсудим перспективы запуска нового трамвайного маршрута», передает пресс-служба облправительства.