Минтранс СО: "В перспективе движение трамвая на Хлебной площади будет восстановлено в 2020 году"
14 сентября 2018 20:34
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С 20 сентября и до ввода в строй Фрунзенского моста трамваи маршрутов № 1, 3 и 5 не будут ходить до Хлебной площади. Конечной остановкой будет улица Чапаевская.
Как сообщали в Минтрансе СО:
"Трамвайные пути будут демонтированы на период строительства Фрунзенского моста. В 2019 году будут разработаны иные проектные решения, согласно которым траектория движения трамвая изменится. И в перспективе движение трамвая на Хлебной площади в 2020 году будет восстановлено".
Фото: администрация Самары
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