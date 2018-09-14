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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Минтранс СО: "В перспективе движение трамвая на Хлебной площади будет восстановлено в 2020 году"

14 сентября 2018 20:34
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Возвращение трамваев на Хлебную площадь состоится после ввода в строй Фрунзенского моста.

С 20 сентября и до ввода в строй Фрунзенского моста трамваи маршрутов № 1, 3 и 5 не будут ходить до Хлебной площади. Конечной остановкой будет улица Чапаевская. 

Как сообщали в Минтрансе СО:

"Трамвайные пути будут демонтированы на период строительства Фрунзенского моста. В 2019 году будут разработаны иные проектные решения, согласно которым траектория движения трамвая изменится. И в перспективе движение трамвая на Хлебной площади в 2020 году будет восстановлено".


Фото:     администрация Самары
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Комментарии



Благоустройство региона
14 сентября 2018  20:34
Минтранс СО: "В перспективе движение трамвая на Хлебной площади будет восстановлено в 2020 году"
"Трамвайные пути будут демонтированы на период строительства Фрунзенского моста".   Благоустройство региона
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