Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
26 августа 2017 11:21
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Самарский районный суд первого августа принял решение о наложении штрафа на 100 тысяч рублей на структуры Министерства обороны. Об этом сообщает «Самарское обозрение».
Напомним, в начале июня активные жители города рассказали в социальных сетях, что неизвестные люди демонтируют уникальную плитку с объекта культурного наследия особняка Сурошникова. Это вызвало общественный резонанс. В связи с этим специалисты управления государственной охраны памятников культурного наследия региона выехали на оперативную проверку и подтвердили, что часть плитки действительно уничтожили.
В дальнейшем расследовании выяснилось, что владелец здания, структуры министерства обороны, начал реставрацию без согласования с ответственными ведомствами в разрез с требованиями законодательства, что и привело к плачевным результатам.
- Не смотря на этот факт с плиткой, планы по реставрации объекта не изменились. Проектная документация уже была согласована и в скором времени подрядчик приступит к первому этапу ремонтных работ, рассказал редакции "Другой город" руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Владимир Филипенко.
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