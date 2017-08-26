Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.
Виталий Мутко: "Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок"
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию Двоих правонарушителей выдворят из РФ.
В Самаре полицейские проверили уличных торговцев на легальную миграцию
За сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов
За сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
Ночью на ул. Садовой в Самаре горел автомобиль
Пьяный житель Кинеля влез в чужой дом, чтобы выспаться
Пьяный житель Кинеля влез в чужой дом, чтобы выспаться
Жительницу Октябрьска ограбил сожитель
Жительницу Октябрьска ограбил сожитель
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств».
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
сегодня  Суббота, 26 августа, 14:13
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 26/08:
USD 59.15
0.01
EUR 69.7
-0.04
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова

26 августа 2017 11:21
134
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Владелец здания, структуры министерства обороны, начал реставрацию без согласования с ответственными ведомствами.

Самарский районный суд первого августа принял решение о наложении штрафа на 100 тысяч рублей на структуры Министерства обороны. Об этом сообщает «Самарское обозрение».

Напомним, в начале июня активные жители города рассказали в социальных сетях, что неизвестные люди демонтируют уникальную плитку с объекта культурного наследия особняка Сурошникова. Это вызвало общественный резонанс. В связи с этим специалисты управления государственной охраны памятников культурного наследия региона выехали на оперативную проверку и подтвердили, что часть плитки действительно уничтожили.

В дальнейшем расследовании выяснилось, что владелец здания, структуры министерства обороны, начал реставрацию без согласования с ответственными ведомствами в разрез с требованиями законодательства, что и привело к плачевным результатам.

- Не смотря на этот факт с плиткой, планы по реставрации объекта не изменились. Проектная документация уже была согласована и в скором времени подрядчик приступит к первому этапу ремонтных работ, рассказал редакции "Другой город" руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Владимир Филипенко.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
26 августа 2017  11:21
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Минобороны оштрафовали за плохое содержание особняка Сурошникова
Владелец здания, структуры министерства обороны, начал реставрацию без согласования с ответственными ведомствами. Благоустройство региона
133
25 августа 2017  17:13
В ближайшее время на территории города появятся еще четыре фигуры на футбольную тематику: две на Южном шоссе и по одной около музея Алабина и набережной.
На Южном шоссе в Самаре установлены две новые топиарные скульптуры: бутса с мячом и футболист
В ближайшее время на территории города появятся еще четыре фигуры на футбольную тематику: две на Южном шоссе и по одной около музея Алабина и набережной.   Благоустройство региона
354
25 августа 2017  14:59
Инвентаризация проводится с целью оценить степень благоустройства дворов и общественных пространств, и на основании этой объективной информации сформировать адресный перечень и мероприятия для включения в муниципальные программы по формированию комфортной
В Самарской области походит инвентаризация уровня благоустройства дворов многоквартирных домов
Инвентаризация проводится с целью оценить степень благоустройства дворов и общественных пространств, и на основании этой объективной информации... Благоустройство региона
228
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
9332
24 июля 2014  14:24
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Самара принимает I Всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта
Он организован министерством строительства и ЖКХ страны совместно с правительством региона и фондом содействия реформированию ЖКХ. Капитальный ремонт в Самаре
7365
6 мая 2014  15:30
Во второй декаде июня в Самаре пройдет Съезд регоператоров капремонта МКД
Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. Капитальный ремонт в Самаре
5772
Весь список
Всё в Дом
23 августа 2017  11:11
Практичное наполнение для шкафов-купе и гардеробных
Практичное наполнение для шкафов-купе и гардеробных
Прошли времена, когда представление о шкафах ограничивалось наличием внутри банальных полок, выдвижных ящиков и вешалок.  Всё в Дом
69
21 августа 2017  21:37
Варианты декорирования входных дверей
 Двери должны быть, прежде всего, функциональными, ведь их назначение заключается именно в защите - от недоброжелателей и различных природных факторов. Всё в Дом
104
21 августа 2017  21:25
Лучшие замки для металлических дверей (рейтинг)
 Трудно представить стальные входные двери без надежных запорных устройств. Обычно ставят не менее двух замков, иногда – и три, и четыре. Всё в Дом
75
Весь список
ЖКХ
25 августа 2017  16:16
До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора МТЗ 320. Фирма-поставщик, победившая на торгах, обязуется предоставлять гарантии качества н
В Самаре закупят новую партию спецтехники для уборки улиц
До конца сентября ожидается поставка 22-х коммунально-уборочных машин на базе трактора МТЗ 80 и 25-ти универсальных дорожных машин на базе малогабаритного трактора... ЖКХ
165
24 августа 2017  09:32
В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло
В Промышленном районе Самары приставы посетили должников за тепло
Рейд дал свои результаты. ЖКХ
380
23 августа 2017  16:24
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.
Энергетики «Т Плюс Самара» закупили свыше 2 000 тонн трубопроводов
Именно эти трубы будут использоваться уже для сверхплановых работ по замене теплосетей.   ЖКХ
186
Весь список

Экология
22 августа 2017  10:38
В Нацпарке
В Нацпарке "Самарская Лука" выпустили на волю вылеченных птиц
Сотрудники надеются, что их дальнейшая жизнь сложится удачно. Экология
220
18 августа 2017  13:17
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Судебные приставы Самарской области вынудили должника прекратить сброс грязных сточных вод в реку
Организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей. Экология
258
16 августа 2017  11:40
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Количество несанкционированных свалок в Самарской области уменьшается
Свалки и следы отходов по-прежнему обнаружены в 44 местах. Экология
307
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
374
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
467
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7255
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1458
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5759
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1874
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
620
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2272
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2070
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1716
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1880
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5952
Весь список

Мероприятия
В Самарской области пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Жителей Самарской области приглашают сегодня на конно-спортивный фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

Два самарских адвоката пойдут под суд за мошенничество

328

В Самаре откроется пространство для детей "Зелёнка"

267

Музей Модерна приглашает самарцев на пешеходную экскурсию

225
за неделю

Действия Саратовской таможни признаны незаконными

2113

Сборы денег с родителей детей-школьников признаны в Самаре незаконными

1902

В Промышленном районе Самары нашли тело 16-летнего подростка

1886
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда