Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"
4 декабря 2017 12:03
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Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут" на ул. Алма-Атинской, признанного самовольной постройкой, пишет "Самарское обозрение".
Соответствующий документ за подписью врио главы Самары Владимира Василенко опубликован 27 ноября. Срок добровольного сноса - до 25 января 2018 года. В случае если здание не будет снесено добровольно в этот срок, его снесут принудительно. Также сообщение о сносе появится на информационном щите в границах участка.
Напомним, о модернизации ул. Алма-Атинской чиновники заявляли еще с 2013 года. Тогда предполагалось, что в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. улица будет расширена до четырех полос и благоустроена. Однако выяснилось, что при разработке проекта на красные линии попало более 80 участков, занятых кафе, автомастерскими, ресторанами и гостиницами. Эти здания располагались на бывших дачных участках и не оформлены юридически. Но собственники попытались защитить свой бизнес. В 2016 г. группа инициативных владельцев участков представила разработанный проект планировки и межевания территории. По нему красные линии должны были быть сужены. Однако позже, на совещании в мэрии в июле 2017 г., экс-мэр Самары Олег Фурсов высказался против такого сценария, пишет Волга Ньюс.
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