Я нашел ошибку
Главные новости: 
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же Всех жильцов призывают своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги!
УК «ЖКС» сокращает объем долга и стимулирует клиентов к тому же
АВТОВАЗ вернул скидки за утилизацию Если раньше в программе утилизации участвовали все или большинство моделей, то сейчас скидку в можно получить только на одну.
АВТОВАЗ вернул скидки за утилизацию
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"
Самарцев приглашают на трехлетие поисково-спасательного отряда Лиза Алерт Участие в мероприятии бесплатно.
Самарцев приглашают на трехлетие поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Менее 60% россиян выразили желание пойти на выборы президента Это следует из опроса Левада-центра.
Менее 60% россиян выразили желание пойти на выборы президента
ГИБДД предупреждает самарцев об изменении дорожных условий В последующие два дня ожидается снегопад.
ГИБДД предупреждает самарцев об изменении дорожных условий
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
В Самарской области прошло учение по обеспечению безопасности в рамках подготовки к ЧМ- 2018 Мероприятие прошло на железнодорожной вокзале станции «Сызрань - 1» и железнодорожном мосту через реку Волга.
В Самарской области прошло учение по обеспечению безопасности в рамках подготовки к ЧМ- 2018
сегодня  Понедельник, 4 декабря, 12:26
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/12:
USD 58.52
-0.06
EUR 69.75
0.23
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"

4 декабря 2017 12:03
60
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе
Срок добровольного сноса - до 25 января.

Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут" на ул. Алма-Атинской, признанного самовольной постройкой, пишет "Самарское обозрение".
Соответствующий документ за подписью врио главы Самары Владимира Василенко опубликован 27 ноября. Срок добровольного сноса - до 25 января 2018 года. В случае если здание не будет снесено добровольно в этот срок, его снесут принудительно. Также сообщение о сносе появится на информационном щите в границах участка.

Напомним, о модернизации ул. Алма-Атинской чиновники заявляли еще с 2013 года. Тогда предполагалось, что в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 г. улица будет расширена до четырех полос и благоустроена. Однако выяснилось, что при разработке проекта на красные линии попало более 80 участков, занятых кафе, автомастерскими, ресторанами и гостиницами. Эти здания располагались на бывших дачных участках и не оформлены юридически. Но собственники попытались защитить свой бизнес. В 2016 г. группа инициативных владельцев участков представила разработанный проект планировки и межевания территории. По нему красные линии должны были быть сужены. Однако позже, на совещании в мэрии в июле 2017 г., экс-мэр Самары Олег Фурсов высказался против такого сценария, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 декабря 2017  12:03
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе
Мэрия Самары опубликовала постановление о сносе кафе "Беркут"
Срок добровольного сноса - до 25 января. Благоустройство региона
57
4 декабря 2017  11:18
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
Завершена расчистка леса вокруг стадиона «Самара-Арена»
Работы по расчистке леса являлись частью Всероссийской экологической акции «Живи лес» и участие в них приняли более 3 тысяч человек. Благоустройство региона
150
3 декабря 2017  11:19
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира.
В Самаре разработан проект реставрации хоральной синагоги
Дмитрий Азаров убежден, что здание синагоги должно стать местом притяжения людей, возможно со всего мира. Благоустройство региона
400
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
135
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
129
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10617
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
288
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
163
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
270
Весь список
ЖКХ
30 ноября 2017  17:01
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
Эффективная охрана труда – дело важное и интересное
 В СКС состоялось выездное заседание областной межведомственной комиссии по охране труда под председательством  врио министра труда, занятости и... ЖКХ
240
24 ноября 2017  14:34
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Жители Самарской области теперь могут оперативно узнавать, есть ли у их УК или ТСЖ задолженность по коммунальным платежам
На официальном сайте Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».  ЖКХ
879
23 ноября 2017  17:30
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей. Гарантия на трубу 50 лет.
В Самаре впервые восстановили канализационную трубу с помощью полимерного рукава - бестраншейным методом
Стоимость работ и материалов по санации полимерным рукавом 687 м трубы по улице Советской составляет 6,2 млн рублей.  Гарантия на трубу 50 лет. ЖКХ
336
Весь список

Экология
1 декабря 2017  13:27
Сызранский НПЗ выпустил в Саратовское водохранилище мальков стерляди и толстолобика Благодаря таким экологическим акциям река будет прирастать рыбными запасами.
Сызранский НПЗ выпустил в Саратовское водохранилище мальков стерляди и толстолобика
Благодаря таким экологическим акциям река будет прирастать рыбными запасами. Экология
225
29 ноября 2017  09:40
В первые дни декабря в Самарской области синоптики не ждут существенных осадков Завершится декабрь потеплением.
В первые дни декабря в Самарской области синоптики не ждут существенных осадков
Завершится декабрь потеплением. Экология
430
27 ноября 2017  14:00
До конца ноября в Самарской области сохранится довольно теплая погода Осадков синоптики не прогнозируют.
До конца ноября в Самарской области сохранится довольно теплая погода
Осадков синоптики не прогнозируют. Экология
805
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5116
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1806
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8701
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2491
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10049
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2861
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2172
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1471
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1824
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1713
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1437
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3067
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК им. Литвинов проходит Межрегиональный чемпионат по восточным танцам
В Самаре отметят День неизвестного солдата
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
Весь список
Популярное
за сегодня

Администрация Самары: На площади Кирова прошел незаконный митинг с участием Алексея Навального

1248

Сотрудники самарской почты: "Мы работали на строительстве личного дома начальника, как рабы на галерах"

338

Сегодня вечером на Красноглинском шоссе "девятка" насмерть сбила переходившего дорогу мужчину

290
за неделю

Дмитрий Азаров встретился с кадровым резервом области

1729

С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам

1676

В Самарской области за месяц расхищены около 20 светофоров

1616
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда